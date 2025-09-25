Belcanto Festival al via. Stasera ritorno alle origini con l’omaggio a Scarlatti

Con un vero gioiello, riscoperto fra i tesori della Biblioteca Estense, prenderà il via stasera alle 20.30, nella chiesa di Sant’Agostino, la seconda edizione del "Modena Belcanto Festival". Si partirà andando proprio alle origini del belcanto con "Il Martirio di Santa Teodosia", oratorio in musica a quattro voci di Alessandro Scarlatti, nel 300° anniversario della scomparsa del compositore. È la prima esecuzione in epoca moderna di quest’opera, di cui Modena conserva uno dei manoscritti (l’altro è custodito in Germania): l’oratorio venne presentato a Roma attorno al 1683, poi riproposto proprio a Modena nel 1685 per il duca Francesco II d’Este, cultore della musica e delle arti. In quegli anni, Modena fu davvero capitale del genere dell’oratorio, al pari di Roma e Bologna.

L’opera si ispira alle vicende di Santa Teodosia, che in nome della sua fede e della castità rifiutò le proposte d’amore di Arsenio, figlio del governatore romano Urbano, e affrontò così il martirio: di grande intensità drammatica, l’opera si rivela sin dalle prime arie un capolavoro, per una vocalità più ricca ed elaborata rispetto agli oratori precedenti. Di struggente bellezza l’aria finale "Spirti Beati" con cui la santa offre il proprio sacrificio, sostenuta da un toccante basso cromatico discendente, tipico del lamento, capace di commuovere nel profondo.

Nel concerto di stasera (in collaborazione con il Festival Musicale Estense "Grandezze & Meraviglie") l’oratorio scarlattiano verrà interpretato dall’ensemble Compagnia de Violini, ensemble specializzato nel repertorio barocco su strumenti originali, con la direzione del primo violino Alessandro Ciccolini, e le voci del soprano Monica Piccinini (Santa Teodosia), del tenore Massimo Altieri (Arsenio), del basso Marco Saccardin (Urbano) e del contralto Valentina Ferrarese (Decio, servitore di Arsenio), quattro artisti di punta del repertorio barocco, riconosciuti per la loro profonda espressività. Nell’ambito di "Grandezze & Meraviglie", l’oratorio verrà riproposto anche domani sera a Bologna, nella solennità della Basilica di Santa Maria dei Servi. Il Modena Belcanto Festival entrerà poi nel vivo nel weekend con "La Bohème" di Giacomo Puccini, in scena domani sera e domenica pomeriggio al teatro Comunale Pavarotti Freni, con la direzione del maestro Aldo Sisillo e la regia firmata da Leo Nucci, celebre baritono.