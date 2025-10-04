Belcanto Festival Alle frontiere della voce

Marche, toto-giunta

CronacaBelcanto Festival Alle frontiere della voce
4 ott 2025
STEFANO MARCHETTI
Cronaca
Sul palco del Teatro Comunale, alle 20,30, i Bitoi e le Tarta Relena, due gruppi dediti a una profonda ricerca sull’espressione canora

I Bitoi: Alexandra Shabo, Lise Kromer e Anja Tietze Lahrmann e. Cassius Lambert

Il Modena Belcanto Festival attraversa i secoli: è partito dalle radici con l’incantevole oratorio di Alessandro Scarlatti, composto quasi tre secoli e mezzo orsono, e stasera invece guarda al futuro, alle sperimentazioni, alle nuove frontiere della vocalità. Ospiti del teatro Comunale Pavarotti Freni, nel concerto in programma alle 20.30, saranno infatti due gruppi dediti a una profonda ricerca sull’espressione canora, spesso combinata all’elettronica. Dalla regione scandinava dell’Öresund arrivano i Bitoi (un acronimo per ‘Bass is the original instrument’) con le voci di Alexandra Shabo, Lise Kromer e Anja Tietze Lahrmann e il basso elettrico di Cassius Lambert, mentre da Barcellona provengono le Tarta Relena, con le voci e l’elettronica di Helena Ros Redon e Marta Torrella i Martinez.

È stato proprio Lambert, svedese con radici etiopiche, a ideare il gruppo Bitoi, partendo dal basso elettrico, trasformato in un generatore di suoni capace di dialogare con la voce umana. Il progetto si è imposto sulla scena della world music, "con brani in movimento fra esiti minimalisti e squarci di intensa drammaticità, tra spirali ritmiche ipnotiche e aperture liriche inclini a una delicatezza non esangue – sottolinea Piercarlo Poggio nelle note al programma –. Rituali sonori, così li potremmo definire, in cui l’elemento acustico e la componente elettronica si intrecciano fino a comporre un flusso organico". Del fascino della proposta artistica dei Bitoi fa parte anche la lingua delle canzoni, all’apparenza incomprensibile, proprio perché legata al desiderio di superare i limiti e le convenzioni, ponendo in discussione le normali modalità compositive.

C’è la storia del Mediterraneo, ma non solo, nel canto polifonico delle Tarta Relena: "Il passato e il presente (e forse anche un po’ di futuro) si incontrano in due voci, un soprano e un contralto, che pur senza appoggiarsi a look stravaganti emanano una naturale aura di sacralità", aggiunge Poggio. Le Tarta Relena viaggiano nello spazio e nel tempo, e toccano varie culture: adattano in catalano una poesia delle donne pashtun in Afghanistan oppure esplorano la tradizione sefardita e greca, e le loro tecniche vocali si muovono dalla lirica al canto flamenco, al jazz al folk, sempre con leggere tocchi di elettronica. E spesso, nei loro concerti, cantano tenendo fra loro un’anfora: la suonano con soffi leggeri, perché – dicono - "è uno strumento che è anche simbolo di memoria, di radici, un contenitore che appartiene alla vita del Mediterraneo, rimanda all’acqua, alla terra, alla vita quotidiana delle civiltà antiche".

