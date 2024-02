Belcanto Festival. Masterclass con Kunde

Prime anticipazioni per il ’Modena Belcanto Festival’ che debutterà in primavera: promosso da Comune di Modena, Fondazione di Modena, Fondazione Teatro Comunale di Modena e Conservatorio Vecchi Tonelli, il festival raccoglierà il testimone e l’esperienza del progetto "Modena Città del Belcanto" che dal 2016 valorizza la tradizione lirica della città. In attesa della presentazione del programma della prima edizione, ieri è stata annunciata la data di inizio del festival, martedì 7 maggio. Il cartellone unirà concerti, masterclass, eventi, affiancando grandi nomi della lirica a giovani talenti, per proseguire il percorso di valorizzazione della tradizione in parallelo a uno sguardo rivolto verso il futuro della vocalità.

Fra le iniziative già ‘svelate’, dal 5 al 16 maggio si terrà la Modena Belcanto Masterclass, sostenuta dalla Regione e dal Fondo Sociale Europeo: fra i docenti, alcuni grandi cantanti quali Sonia Prima Cristina Zavalloni e Gregory Kunde (che di recente è stato l’applaudito Otello nell’opera di Verdi al Comunale). Nella fase di selezione per il corso, i cantanti dovranno dare prova di possedere qualità vocali e interpretative, ma anche consapevolezza e interesse ad affrontare un repertorio vario, fra barocco, operistico, popolare e contemporaneo. Un’altra iniziativa sarà il concorso Vox/Image, in collaborazione con l’associazione Circuito Cinema per premiare le migliori produzioni video di cortometraggi dedicati alla vocalità: potranno partecipare al bando i giovani autori di ‘corti’ (massimo 7 minuti). I cinque video migliori saranno proiettati alla sala Truffaut durante il festival. Tutte le informazioni sui bandi sono disponibili sul sito del teatro Comunale Pavarotti Freni e su quello di Modena Città del Belcanto.

