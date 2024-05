Belcanto Festival ’My cousin’, il film con Caruso

di Stefano Marchetti

Nel 1918 il cinema era ancora un’arte molto giovane: del resto, il primo film dei Fratelli Lumière era stato proiettato a Parigi negli ultimi giorni del 1895. Eppure Enrico Caruso, il tenore allora più amato, era certamente curioso rispetto a questa nuova forma di comunicazione e proprio nel 1918 firmò un contratto (da 200mila dollari, una cifra astronomica per i tempi) per girare due film. ’The splendid romance’ e ’My cousin’.

Il primo è andato perduto, il secondo invece è arrivato a noi, ovviamente si tratta di un girato ‘muto’: a quell’epoca il cinema ancora non aveva la voce. Ma la tecnica e la creatività fanno miracoli ed ecco che – grazie all’eccezionale restauro eseguito nel 2021 dal laboratorio L’immagine ritrovata della Cineteca di Bologna – anche ’My cousin’ è tornato a vivere in 4K. E con un’eccellente opera di sincronizzazione rispetto alle incisioni di quel tempo, in una scena vediamo e ascoltiamo Enrico Caruso mentre canta la celebre aria ’Vesti la giubba’ dai ’Pagliacci’ di Leoncavallo.

Anche ’My cousin’ è una delle perle del Modena Belcanto Festival: il film (con la regia di Edward Josè) verrà proiettato stasera alle 21.30 alla sala Truffaut di Modena, impreziosito dalle musiche originali che portano la firma di Daniele Furlati, create su commissione del festival, ed eseguite dal vivo dal tenore Vincenzo Tremante e dall’ensemble del teatro Comunale di Bologna, con lo stesso maestro Furlati al pianoforte, Isotta Violanti al flauto, Michaela Bilikova e Veronica Medina ai violini, Erica Alberti alla viola, Antonio Salvati al violoncello e Pierluca Cilli al contrabbasso.

’My cousin’ è ambientato a Little Italy, dove Tommaso, un giovane scultore, per fare colpo su una ragazza, si vanta di essere il cugino del famoso tenore Caroli. Ma la sua bugia viene scoperta e la giovane vorrebbe lasciarlo.

A quel punto, però, il tenore arriva nello studio dello scultore e gli commissiona un’opera. Enrico Caruso interpretò entrambi i personaggi ma – raccontano – pretese che venissero eliminati alcuni stereotipi con cui negli States si dipingevano i nostri connazionali. Il cugino scultore infatti era stato pensato nella sceneggiatura contro il classico immigrato italiano tutto spaghetti, gelosia e coltelli: "Caruso – spiega Giuliana Muscio, storica del cinema – intervenne per farne un tipo bonario dalla vena artistica, usando il proprio carisma contro il pregiudizio antiitaliano".