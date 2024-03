Belcanto Festival, parte la vendita dei biglietti

Al via la vendita dei biglietti della prima edizione di Modena Belcanto Festival, la manifestazione promossa da Comune di Modena, Fondazione Teatro Comunale, Fondazione di Modena e Conservatorio Vecchi-Tonelli che, raccogliendo il testimone del progetto ‘Modena Città del Belcanto’, proporrà un vasto programma di eventi musicali a partire da 5 maggio 2024, toccando i luoghi della musica modenese, a partire dal Teatro Pavarotti-Freni, ma anche spazi inusuali e teatri della provincia per creare preziose occasioni a beneficio del pubblico e per i giovani talenti del belcanto. I titoli di accesso – biglietti € 10,00 a € 50,00, con riduzioni per under27, over65 e associazioni convenzionate – saranno disponibili a partire da domani, martedì 19 marzo 2024, nella biglietteria del Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena e online su www.vivaticket.com.