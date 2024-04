Belcanto, l’omaggio agli eterni Freni e Pavarotti

Sarà dedicato a Mirella Freni e Luciano Pavarotti, i due straordinari ‘fratelli di latte’, grandi amici nella vita ed eccellenti voci sul palcoscenico, il concerto che si terrà domenica 7 aprile alle 16.30 presso l’auditorium della Corale Rossini, in via Livio Borri. L’evento è organizzato dalla Società del Sandrone, in collaborazione con il circolo lirico ‘Mirella Freni’. Accompagnati al pianoforte dal maestro Luca Saltini, si esibiranno i soprani Angela Amato, regina dell’operetta, Angela Fiorani e Patty Valle, i baritoni Giorgio Zanoli e Roberto Gentile, i tenori Andrea Galli, Thomas Vacchi e Giorgio Pederzoli che canterà un brano scritto da Mirella e Luciano e musicato dall’indimenticabile maestro Pippo Casarini. Il pomeriggio di belcanto ci accompagnerà fra le arie e le romanze più celebri, e prevede anche un divertente intrattenimento dialettale con Vanna Panciroli, Matteo Cassiani e Sauro Torricelli, notissimi e brillanti interpreti della tradizionale e amata Famiglia Pavironica e un omaggio dello scultore modenese Tomaso Bonantini. Presenterà Andrea Galli. Info e prenotazioni, 0598778240.

s.m.