Bellco, futuro incerto: "Scelta rinviata ancora"

Si è conclusa con un nulla di fatto l’assemblea che si è svolta ieri in Bellco e che ha tenuto occupate per diverse ore lavoratrici e lavoratori dello stabilimento Mozarc Medical di San Giacomo Roncole di Mirandola. "La prossima tappa del percorso – informano Filctem Cgil e Femca Cisl al termine di una animata riunione – prevederà il passaggio di validazione del golden power relativamente alla scelta che, su indicazione dello stesso Ministero, verrà fatta dall’azienda (azienda che avrebbe dato la sua disponibilità a non ostacolare il passaggio ad altra proprietà ndr.)". Gli approfondimenti condotti al Ministero dell’Industria e del Made in Italy mercoledì, che hanno messo a confronto le due proposte di soluzione alla vertenza seguita all’annuncio il 12 giugno 2024 dei circa 300 esuberi di addetti alla produzione e della cinquantina di interinali, non hanno sciolto le nubi sul futuro di questa storica azienda, fondata una cinquantina di anni fa da Mario Veronesi. "L’esito delle assemblee – spiegano dal sindacato – verrà riportato alle istituzioni del territorio che in questi mesi hanno accompagnato la vertenza".

Ormai, però, si è alle battute finali poiché la proprietà Mozarc fin dal ritiro dei paventati licenziamenti in settembre aveva manifestato l’impegno a lavorare a pieno regime fino a gennaio 2025. Dopo non sarebbe più stato possibile e sarebbe iniziato il suo disimpegno per quanto riguarda le garanzie del lavoro. Ed è entro questo orizzonte temporale che c’è l’esigenza di chiudere la vertenza e definire una prospettiva a breve che garantisca lavoratrici e lavoratori e consenta di riportare serenità in un ambiente che, dall’inizio della vertenza, ha già perso (perché rioccupati altrove) diverse decine di maestranze.

Per questo Filctem Cgil e Femca Cisl assicurano: "Continueremo il confronto con l’azienda e gli attori in campo sul piano sociale con la finalità di accompagnare il processo di transizione e reindustrializzazione. E’ necessario dare in mano ad ogni lavoratrice e lavoratore strumenti di scelta ed opportunità da gestire su base volontaria". Due le proposte rimaste in campo e illustrate nell’assemblea di ieri: Tianyi-NorrDia che prevede la ricollocazione di parte del personale in un’altra azienda del territorio; il Consorzio Frattini che ha un piano di rilancio del marchio Bellco, mantenendo la vocazione manifatturiera dell’azienda, l’implementazione della ricerca e sviluppo e il know-how.

Ad entrambe le proposte si affiancano opportunità complementari di impiego da parte di due imprese del settore biomedicale: Eurosets, che si è dichiarata pronta ad assorbire 94 lavoratori e Livanova pronta per impiegarne 30.

Alberto Greco