Bellco, ok dei lavoratori all’accordo raggiunto al tavolo in Regione

I lavoratori della Mozarc Bellco approvano l’intesa raggiunta in Regione tra azienda e rappresentanze sindacali. Oltre 200 lavoratori ieri riuniti nel magazzino logistico dello stabilimento e altri cento in video collegamento hanno espresso grande soddisfazione per l’accordo raggiunto, che ha ribaltato l’annuncio della proprietà di due settimane fa, quando le multinazionali Medtronic e DaVita comunicarono l’intenzione di fermare la produzione e, quindi, licenziare 350 persone. "Lavoratrici e lavoratori - spiegano Fabio Digiuseppe (Filctem Cgil) e Alberto Suffritti (Femca Cisl) - hanno espresso la consapevolezza di come sia stata centrale la mobilitazione messa in campo, la vicinanza e il sostegno di istituzioni e della società, facendo della Bellco una vertenza non solo aziendale, ma di comunità". Comuni, Provincia, le forze parlamentari e la Regione hanno esercitato con forza la propria azione, che si è saldata con quella sindacale e di tutto il distretto biomedicale. Questo ha suggerito il passo indietro delle due multinazionali. "La speranza si è riaccesa. Ora – dicono Daniele Dieci (Cgil) e Rosamaria Papaleo (Cisl) – si riparte dagli impegni assunti per garantire continuità occupazionale e produttiva sul sito di Mirandola, l’ipotesi di futura reindustrializzazione e l’impegno per mantenere know how e lavoratori su questo sito produttivo. Dopo questo primo successo, la nostra iniziativa va avanti, ma continueremo a vigilare, poiché si tratta dell’avvio di un percorso". La prossima tappa è il tavolo a Roma al Mimit il 9 luglio, presieduto dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto.

Alberto Greco