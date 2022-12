Belle le tradizioni di Natale, ma in centro troppi rifiuti

Ero in centro per la vigilia di Natale e sono rimasto impressionato dalla quantità di sporcizia che è stata lasciata ai bordi delle strade e in piazze. Vanno bene le tradizioni, ma perché le persone non si organizzano per pulire tutto dopo aver fatto ’bisboccia’? Sinceramente non vedo per quale motivo gli addetti di Hera – ed è Natale anche per loro, o sbaglio? – debbano mettersi a ripulire tutta la sporcizia lasciata da chi aveva la fortuna di non lavorare e ha potuto festeggiare a suon di brindisi. Il Natale dovrebbe significare anche pensare un po’ agli altri, magari l’anno prossimo proviamo a ricordarcelo...

Lettera firmata