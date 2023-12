Bellei presenta ’Non dargli un nome’. Reportage letterario sulle migrazioni

Domenica alle 16 allo Spazio Europa di piazza Grande appuntamento con la scrittrice Elena Bellei che presenterà la sua ultima fatica ‘Non dargli un nome’ (foto), edito da Incontri. Il romanzo è un reportage letterario e sentimentale sulle migrazioni: un tema urgente e tragicamente attuale, trattato con cura e sincera dedizione. Un racconto corale che – attraverso personaggi come Jumelle, che porta in grembo il figlio di uno stupro, o suo fratello Thiam, alla ricerca di un riscatto a Parigi – mette insieme tanti pezzi di un unico grande puzzle umano. A legarli tra loro Lucia, ostetrica e volontaria del centro di accoglienza di Lampedusa, isola per le storie naufraghe che le arrivano tra le braccia. Frutto di un viaggio a Lampedusa e a Parigi, dove la scrittrice ha raccolto testimonianze divenute poi materia per il romanzo, ‘Non dargli un nome’ ci racconta una storia coinvolgente. E lo fa tenendo lontana la narrazione dalle connotazioni più retoriche, ponendo l’attenzione sulla dimensione più intima e umana dei protagonisti, migranti e non, e riportando le loro esperienze in modo nitido, schietto ed essenziale. La presentazione del libro è inserita nel calendario di LibriAmo, la 75esima rassegna di editoria modenese in programma da domani a domenica, dalle 9 alle 19, sotto i portici di piazza Grande. Alla presentazione anche le quattro socie di Incontri, tre delle quali aggiuntesi nel corso di quest’anno a Daniela Frigieri, fondatrice della storica casa editrice sassolese: Monica Luisa Franzoni, Nicoletta Leonardi ed Elena Tagliavini.

c. mas.