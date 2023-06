Bellelli: "Hera nel cda ma Aimag resta pubblica"

Una maratona di oltre due ore ha concluso la discussione di mercoledì del consiglio comunale di Carpi che doveva dare il via libera alla "sottoscrizione del Patto ‘ponte’ di Sindacato azionario di Aimag Spa tra i comuni soci". L’ok all’ordine del giorno portato dal sindaco Alberto Bellelli, che – come ha spiegato – "riprendeva una proposta di mediazione presentata dal sindaco di Concordia Luca Prandini" – c’è stato. A favore però si sono espressi solo i 13 consiglieri Pd – Carpi 2.0. Tutti i gruppi di minoranza, dopo il fallimento del tentativo di emendare la proposta di ordine del giorno del sindaco con lo stralcio del cosiddetto allegato "A", che definisce la natura delle modifiche alla governance della azienda mirandolese, non hanno partecipato al voto e hanno abbandonato l’aula. Fratelli d’Italia, Lega, Movimento 5 Stelle e Carpi Futura avevano tentato di fare comprendere "l’inopportunità" di approvare insieme alla proroga del Patto di Sindacato anche un documento che di fatto già stabilisce, prima ancora di conoscere il bilancio della azienda, come comporre la nuova governance. Il timore ruota sempre attorno al ruolo di Hera, che potrebbe diventare sempre più incisivo. Le minoranze vedono in questo ordine del giorno un "regalo" ad Hera, poiché si indica Hera come interlocutore unico per definire il piano industriale, una "anomalia" per la natura concorrente di Hera nei servizi erogati da Aimag. E si affida ad Hera la nomina del direttore generale. Il sindaco nel suo intervento ha spiegato che l’attuale equilibrio in Consiglio di amministrazione non è rappresentativo delle quote in seno al Patto, tanto che – ha lamentato – è già accaduto che dal Cda siano state adottate decisioni difformi da orientamenti prevalenti in seno al Patto. Il riferimento è alla discussa acquisizione di Soenergy di cui il Patto era estraneo. Ma, soprattutto, Bellelli ha inteso tranquillizzare gli avversari che non è sua intenzione cedere il controllo pubblico di Aimag. "Né il sindaco di Carpi, né i sindaci di Terre d’Argine, Bomporto e Bastiglia – ha detto Bellelli sia nella introduzione che nella replica finale – vogliono vendere, concambiare o cedere il controllo di Aimag. Vogliamo Aimag con una maggioranza pubblica compreso il Cda. Vogliamo però che il cda Aimag rappresenti realmente la complessità della società (ingresso di un rappresentante di Hera)".

Alberto Greco