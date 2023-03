Bellelli presenta il neo assessore Paolo Malvezzi "Una figura di grande esperienza e competenza"

Paolo Malvezzi è il nuovo assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Carpi. Ufficialmente prenderà servizio dalla prossima settimana, andando a ricoprire l’incarico che era rimasto vacante dopo le dimissioni di Marco Truzzi nell’ottobre scorso e le cui deleghe sono state gestite ad interim dal vicesindaco Stefania Gasparini. Malvezzi, già assessore ai Lavori pubblici nella giunta del sindaco Malavasi dal 1997 al 1999, vanta esperienza politica e competenza amministrativa nel settore dei Lavori pubblici. Ha infatti lavorato come geometra presso il Comune di Novi fino al 2018 come responsabile dei servizio dei Lavori Pubblici, e dal 2018 fino alla pensione a Carpi come responsabile del servizio manutenzione dei Lavori Pubblici. "La nomina di Paolo Malvezzi come nuovo assessore ai Lavori Pubblici completa la squadra di giunta e ci permette di avere al nostro fianco una figura di grande esperienza e competenza nel settore – afferma il sindaco Alberto Bellelli che ha incontrato Malvezzi ieri mattina in Municipio -. Sono certo che la sua presenza in giunta rappresenterà un importante valore aggiunto per la nostra amministrazione e per la città. Con la nomina di Malvezzi, abbiamo scelto una persona che, oltre a possedere una solida conoscenza tecnica del settore, vanta una comprovata esperienza politica e istituzionale. Sono certo che saprà gestire al meglio le delicate sfide che ci attendono per la realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR nel settore dei Lavori Pubblici".

r. m.