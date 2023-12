Bellelli: "Rissa un’onta per la città. Lavoriamo insieme per la sicurezza"

"Sono già almeno un paio d’anni che evidenziamo la questione della sicurezza su Carpi e il problema dell’organico del commissariato". Roberto Butelli, Segretario generale provinciale del Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia), interviene dopo la violenta rissa che si è verificata sabato sera in pieno centro storico, con il bilancio di due feriti in terapia intensiva. "I nostri colleghi della polizia di stato – prosegue Butelli – così come i carabinieri e in generale le forze dell’ordine, sono le ‘antenne’ del territorio che ben percepiscono l’evolversi della criminalità e l’aggravarsi della situazione –. Carpi è una ‘provincia’ nella provincia: un comune di 73mila abitanti, in cui il problema sicurezza e ordine pubblico è stato sempre poco affrontato da parte di istituzioni, amministrazioni ed enti. Si tratta del primo commissariato della provincia di Modena: peraltro, rispetto alla popolazione, Carpi è l’ufficio che in percentuale ha la carenza organica più grave di tutto il territorio, con 46 unità (l’organico stabilito nel 1989). In sostanza, che si parli di polizia giudiziaria, amministrativa o di controllo del territorio, gli indicatori puntano tutti verso l’alto, tranne appunto il numero degli operatori in servizio, inadeguato".

Intanto "la criminalità aumenta e troppo spesso – denuncia il Siulp – i nostri allarmi sono rimasti inascoltati. E’ necessario più personale che, sia pure lentamente, sta arrivando. Ma ciò non basta: potremmo mettere un poliziotto o carabiniere ogni cinque metri, ma se poi non ci sono leggi che tutelano loro e le helping professions (medici, sanitari, insegnanti, avvocati), che rappresentato lo stato e le istituzioni, diventa poi difficile proteggere i cittadini. Inoltre ci vuole una normativa che garantisca e certezza e immediatezza della pena". Secondo il Siulp, "è compito della politica trovare le soluzioni adeguate". Dunque, "basta minimizzare da parte delle istituzioni e basta strumentalizzazioni: la sicurezza non è né di sinistra né di destra".

In città prosegue però il botta e risposta tra sindaco e opposizioni: dopo le critiche del centrodestra, ieri Bellelli ha sottolineato che "i fatti di violenza di sabato scorso sono un’onta per la nostra città. E’ il momento di mettere da parte le polemiche e di lavorare insieme per garantire la sicurezza dei cittadini". Ha ricordato la richiesta fatta al governo "di potenziare il commissariato di polizia di Carpi, che è oggettivamente sotto organico. Richiesta osteggiata dalla destra locale alla quale faccio un appello, che la smetta di fare propaganda e cominci a mettersi al servizio della comunità. La sicurezza non è una bandiera politica, ma un diritto di tutti i cittadini. Chiediamo insieme al governo un numero maggiore di agenti di polizia a Carpi". Bellelli ha poi sottolineato che "la giunta comunale ha sempre posto al centro della propria agenda politica il tema della sicurezza". E ha elencato vari traguardi: aumento del numero di telecamere di sorveglianza, creazione del nucleo antidegrado, potenziamento della polizia locale. Ma la polizia locale – ha specificato – non può supplire alle carenze della polizia di stato perché "i compiti che possono svolgere sono diversi". Da qui l’appello alla destra per chiedere al governo il potenziamento del commissariato. Richiesta tra l’altro subito sostenuta dai parlamentari Pd De Maria e Vaccari. Contro replica immediata dal centrodestra: "Abbiamo in varie occasioni avanzato proposte concrete che sono state rimandate al mittente – tuona Federica Boccaletti, Fratelli d’Italia – come la dotazione del taser per la polizia locale. Caro sindaco noi siamo da sempre disponibili a collaborare nell’interesse della comunità ma le ricordo che chi non l’ha voluto fare, preferendo dire che andava tutto bene e preferendo parlare di percezione, siete voi e il Pd locale!".

Maria Silvia Cabri