"Beltrami artigiano autentico, per mezzo secolo al fianco di Cna"

La notizia della morte di Giulio Beltrami, avvenuta giovedì all’età di 80 anni, ha scosso la città, dagli amici al mondo del lavoro. Commosso il ricordo della Cna, associazione della quale è stato dirigente per mezzo secolo: "Abbiamo perso un uomo vero, un dirigente, un grande artigiano, ma soprattutto un amico – commenta il presidente della Cna Modena, Claudio Medici –. Una persona che ha incarnato nella sua vita tutta l’essenza dell’essere artigianato e che ha sempre sostenuto l’Associazione". "Di Giulio porteremo sempre con noi lo spirito creativo, espresso anche nell’attività fondata nel 1972 – prosegue Tamara Gualandi, presidente della Cna di Carpi –. E conserveremo il suo carattere schietto e sincero, un carattere figlio del forte legame con l’Associazione". "Conobbi Giulio tanti anni fa quando iniziai a lavorare in Cna – ricorda Luisa Turci, ex sindaco di Novi –. Dopo il sisma del 2012, tra i tanti oggetti che, in casa, hanno subito danni, anche una lampada liberty molto bella. Ho pensato subito a Giulio Beltrami, sono andata da lui e mi ha accolto come se il tempo non fosse trascorso". Francesco e Vanna ringraziano per l’affetto "che ci avete donato". I funerali saranno in forma privata.

m.s.c.