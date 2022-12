"Ben vengano i controlli elettronici Moderare la velocità salva vite"

"I controlli sulle strade - spiega Franco Piacentini, responsabile per Modena dell’Associazione italiana familiari vittime della strada - non sono mai troppi perché salvano vite umane. Se il Comune installa nuove apparecchiature significa che ce n’è la necessità anche perché mi pare che siano passati anni dai primi photored e autovelox installati a Modena e i mortali sono quasi azzerati".

Piacentini è d’accordo con l’inasprimento dei controlli a Modena. "Io penso - prosegue - che tutte le volte che monti un strumento di controllo di questo genere la situazione un po’ migliori e la gente sia più attenta. L’accusa ai comuni di fare cassa con le multe? Se uno si comporta bene la multa non arriva e questi incassi pubblici calano… La soluzione è andare piano e la situazione di Modena da questo punto di vista è migliorata". Piacentini dunque per viale Italia ormai controllato in tutte e due le direzioni è d’accordo. L’esponente solleva anche il problema dell’utenza debole, pedoni e ciclisti: "Questi non hanno una corazza, un’auto che li protegga e questo continua a essere un bel problema. Certo, occorre che chi va a piedi e in bici venga un po’ educato perché a volte anche certi comportamenti sono esagerati. Insomma anche loro devono girare stando attenti perché così salvano la pelle. Anche perché il problema di non rispettare le regole porta poi ad avere agenti della Municipale in ufficio a controllare tutte le strumentazioni e in questa maniera non sono sulla strada per i tanti compiti di sicurezza che hanno".

s. l.