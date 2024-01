"Bene le misure già messe in atto"

Numeri alla mano,

gli alloggi Erp, a Modena,

sono complessivamente 2721.

E le domande in lista d’attesa, nell’ultima graduatoria Erp, sono 1141. Per quanto riguarda invece gli alloggi affittati a canone concordato tramite agenzia casa – quindi con l’intermediazione del Comune – sono 480. Cifre, queste, che disegnano soltanto una parte di un ben più ampio mosaico, su cui è importante mantenere i riflettori accesi: la casa, infatti, è un tema che a Modena – così come nel resto del Paese – continua a rappresentare un aspetto "fondamentale".

Ma lo scenario, come già accennato, è piuttosto ampio. E la città, in paragone agli ultimi anni, ha subito un cambiamento notevole con cui bisogna fare i conti, così come ricorda Raffaele Vosino, presidente Fimaa Confcommercio.

"Come evidente, il turismo è esploso e questa è un ottima notizia – afferma – seppur tale cambiamento ha comunque stravolto ciò che prima era, al contrario, ’ordinario’. Un esempio pratico: molte abitazioni, che prima potevano essere destinate a famiglie, vengono adesso trasformati in b&b o in locazioni di affitti brevi. Queste infatti sono le conseguenze di un vero e prioprio cambiamento, in quanto Modena sta diventando sempre più attrattiva, sotto molteplici punti di vista".

Nel frattempo, intanto, i prezzi sono saliti e trovare anche "una locazione disponibile non è sempre facile – continua Vosino –. A ogni modo, però, la città sa come rispondere a queste criticità. E lo sta dimostrando".

"Basta pensare al rinnovato accordo territoriale per i contratti di locazione abitativi a canone concordato, capace di dare un grande respiro ai cittadini. Grazie a questa misura, sono state infatti analizzate le diverse criticità, per trovare un nuovo equilibrio rispetto al mercato libero.

Anche per questo possiamo dire che la città sta rispondendo bene, sia a livello privato che pubblico. Sappiamo bene che al giorno d’oggi non è facile fare fronte alle spese che servono per comprare casa, anche a seconda delle situazioni che ogni cittadino si ritrova a vivere, ma così si riesce, insieme, a guardare al futuro.

Tempo fa i prezzi per le stanze in affitto agli universitari raggiungivano anche cifre vertiginose, come cinquecento o seicento euro al mese. Nell’accordo territoriale sono comprese anche le stanze e quindi questo può realmente aiutare chi qui cerca casa.

Insomma, le misure messe in atto hanno proprio l’obiettivo di venire incontro ai cittadini, grazie a prezzi calmierati. E questa è una risposta concreta su cui si può contare".

g. d. c.