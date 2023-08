"Bene le risorse per la montagna Ma il turismo sarà da ripensare"

"Se da un lato è positiva la notizia della "pioggia di milioni" per l’Appenino, preoccupa che si parli ancora genericamente di nuove forme di offerta turistica senza che in questi anni sia emersa alcuna ipotesi di riorganizzazione della pubblica amministrazione".

È il pensiero dell’ing. Paolo Ferrari, coordinatore ‘Base Italia’ provincia di Modena – dopo l’annuncio, nei giorni scorsi, a Sestola, da parte dell’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, dell’arrivo di oltre 90 milioni di euro per l’Appennino emiliano romagnolo. Ferrari fa presente che i comuni piccoli sono privi di tecnici adeguatamente formati, di risorse umane prima ancora che economiche. "Come possono – si chiede - sviluppare programmi di ampia visione, almeno ventennale, con obbiettivi concreti e verificabili? Il tutto con una pianificazione urbanistica vecchia di decenni, che, secondo la nuova legge regionale, dovrebbe vedere l’approvazione dei nuovi PUG entro al fine di quest’anno? E poiché ciò è impossibile, quando i comuni dell’Appennino decideranno di rifiutarsi di approvare piani definiti da una legislazione buona per i grandi agglomerati urbani, ma pressoché inapplicabile per i piccoli comuni montani? E così si va avanti promettendo e probabilmente erogando risorse senza alcuna pianificazione, delineando suggestivi scenari che non potranno concretizzarsi mancando gli strumenti tecnici per realizzarli". Altro tema che Ferrari mette sul piatto è il cambiamento climatico.

"O si prende atto – sostiene - che qualcosa è cambiato e ci si struttura di conseguenza, oppure si parla a vuoto di un nuovo approccio al turismo montano salvo poi chiedere ristori a fronte di situazioni che ormai è chiaro che non possono più essere ritenute anomale. Ovvio che la doppia stagione turistica per l’Alto Appennino è una risorsa da tutelare. Ma se non nevica per le festività natalizie e se non ci sono le condizioni climatiche per produrre neve artificiale se ne prenda atto e ci si organizzi per adeguare l’offerta". Per Ferrari, limitarsi ai contributi a fondo perduto è un errore.

"Per sviluppare nuova imprenditoria – spiega -, di cui l’Appennino ha un disperato bisogno, occorre affiancare alle erogazioni in conto capitale quelle a favore dell’abbattimento degli interessi e delle garanzie sul credito". Suggerisce poi all’assessore Corsini che una parte dei fondi vengano spesi per programmare e progettare. "O si capisce - chiosa - che così non può funzionare, oppure arrivederci al prossimo convengo".

Walter Bellisi