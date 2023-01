"Bene le sinergie tra istituzioni"

"Soddisfazione per l’aumento dei controlli sul territorio" e "apprezzamento per l’attenzione ai fenomeni della devianza giovanile e della violenza di genere" Sono alcuni degli aspetti sottolineati dal sindaco Muzzarelli commentando i dati relativi all’attività della Polizia. "Continua l’impegno per il potenziamento degli organici che confidiamo e, anzi, siamo sicuri continuerà, anche nell’ottica dell’elevazione della Questura, obiettivo per il quale ci stiamo spendendo al fianco della Prefettura". Il sindaco mette quindi l’accento proprio "sulla collaborazione tra le Istituzioni e tra Polizia di Stato, Forze dell’ordine e Polizia locale sia nel presidio del territorio sia nelle azioni investigative", come nell’indagine dei mesi scorsi sui reati commessi da minorenni. E se per il sindaco è indispensabile continuare a incrementare le sinergie a tutti i livelli è ugualmente importante mantenere sempre aperto il canale d’ascolto con i cittadini.