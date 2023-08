Bene l’hub intermodale al posto dello scalo merci

Bene l’hub intermodale per una mobilità sostenibile al posto dello scalo merci. Un’area pubblica di grande valore strategico, un luogo cruciale per estensione e centralità urbana, ai margini dello stesso centro storico, una riserva di spazio prezioso per i bisogni della città pubblica di oggi e di domani che deve essere perciò integralmente mantenuto nella disponibilità civica. Estemporanee, non meditate, prive di relazioni apprezzabili con l’hub, le destinazioni indicate per la porzione su viale Montecuccoli (lotto commerciale) e per quella più estesa su viale Monte Kosica (lotto centro congressi), un’attrezzatura funzionalmente desueta, di cui francamente la città non avverte il bisogno, impensabile che una istituzione pubblica manifesti interesse a realizzarla in proprio e disponga delle necessarie risorse finanziarie. Destinazioni allora pensate per l’intervento privato, messa sul mercato in pratica una buona metà della vasta area ferroviaria che fu il demaniale scalo merci: la valorizzazione immobiliare che finanzia l’hub intermodale della mobilità sostenibile. Sulla stessa linea, dunque, del cattivo accordo tra Comune e società regionale che gestisce e liquida il demanio ferroviario minore, per la lottizzazione a fine di edilizia residenziale di gran parte degli spazi della stazione piccola, ex Sefta.

Italia Nostra