Beneficenza, un pool di mamme aiuta gli anziani soli

Una decina di mamme, tutte di Serramazzoni, sono impegnate in un gruppo di volontariato a servizio di del loro paese e frazioni con estensione al pavullese e oltre. Si chiama ‘Beneficenza e dintorni’ ed è a disposizione di anziani e disabili in difficoltà per la consegna a domicilio della spesa, di medicinali e anche per problemi di spalatura neve. Come è avvenuto proprio lunedì sera a Monteforco di Polinago dove una famiglia era bloccata in casa. La signora ha problemi di salute e aveva chiesto aiuto con un messaggio suoi social. Racconta Ramona Giuliani (foto), che dopo oltre 20 anni di impegno nel volontariato, ha deciso di aprire questo Gruppo del quale è referente: "Avevamo saputo che una famiglia era in difficoltà a causa della neve e siamo riusciti a liberarla grazie a due ragazzi di 30 anni di Polinago che sono venuti con il trattore e la ruspa. La coppia era rimasta bloccata a casa perché la strada di accesso all’abitazione non era stata liberata dalla neve in quanto è privata. Non riuscivano a uscire con la macchina e l’ambulanza, in caso di bisogno, non ci sarebbe arrivata. I due ragazzi con trattore e ruspa sono venuti subito e gratuitamente. Loro sono sempre disponibili e li ringraziamo". ‘Beneficenza e dintorni’ ha un profilo Facebook, chiuso, con oltre 730 aderenti. Per accedervi è necessario fare l’iscrizione. È all’interno di questo contenitore e con le condivisioni social e il passa parola che vengono diffuse le necessità dei cittadini. "Oltre alla consegna a domicilio della spesa, di medicinali e ai problemi per la spalatura della neve, possiamo dare anche passaggi in auto ad anziani per portarli a fare la spesa, dal medico e all’ospedale per visite mediche – aggiunge Ramona Giuliani -. Interventi ne facciamo tutti i giorni, gratuitamente. Raccogliamo anche generi alimentari. Altre mamme ed io siamo volontarie della Casa di Fausta di Modena, dove portiamo materiale. Andiamo noi stesse dalle famiglie che ci chiedono aiuto a portare coperte, lenzuola, cibo, vestiti per i loro bimbi. Raccogliamo materiale per aiutare le famiglie numerose. E quando ci sono le emergenze meteo, come questa della neve, noi ci siamo".

w. b.