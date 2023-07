Benefici per gli iscritti a Unimore, sportelli informativi e siti dedicati

A partire dall’11 luglio fino al 26 settembre 2023, presso gli InformaStudenti di Unimore, verranno attivati servizi di consulenza informativa dedicati a sostenere gli studenti nell’accesso a benefici e servizi per il diritto allo studio. Il servizio è organizzato in collaborazione con Er.GO (Azienda regionale per il diritto agli studi superiori), ente regionale incaricato di fornire assistenza ed orientamento a tutti gli studenti universitari nell’ambito dei benefici previsti dalla legge. Gli operatori di Er.GO saranno disponibili per fornire informazioni sui requisiti, le scadenze e la procedura per presentare la domanda di benefici online. In aggiunta al servizio Er.GO, sarà attivato uno spazio dedicato all’InfoGiovaniEurodesk del Comune di Reggio, sportello informativo rivolto a giovani dai 14 ai 35 anni che si occupa di orientamento, formazione, lavoro, volontariato e tempo libero, mobilità internazionale ed eventi culturali. La consulenza informativa Er.GO sarà disponibile a Modena, presso InformaStudenti, in via Università 4, ogni martedì, dalle 9.30 alle 13.30. Si segnala la chiusura estiva dello sportello Er.GO dal 7 al 18 agosto 2023 e dello sportello InfogiovaniEurodesk dall’1 al 31 agosto. Si ricorda infine che dal 4 luglio è stato pubblicato il Bando benefici 20232024, opportunità fondamentale per gli studenti che intendono usufruire dei servizi e delle agevolazioni previste per l’anno accademico 20232024.