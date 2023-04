Benessere mentale dei giovani, tavoli di lavoro con gli esperti

‘Come stai? Dall’ansia al benessere mentale’: è questo il titolo dell’iniziativa che si tiene a Modena oggi dalle 15.30 (accreditamento alle 15.15) presso la bocciofila di viale Verdi 101, organizzata dall’associazione di promozione sociale ‘Pianeta’ e dall’associazione politica ‘Italia del Futuro’. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza e rivolta in particolare ai giovani, intende portare all’attenzione della città di Modena il tema del benessere mentale nei giovani, in particolare sotto i diversi aspetti delle politiche sociali, della sanità e della scuola. I dati post-pandemia che riguardano la salute mentale della generazione Z danno conto di un’emergenza sociale che riguarda soprattutto le giovani generazioni. Quasi 1 ragazzo su 5 soffre di uno o più disturbi psichici, con un aumento impressionante anche dei fenomeni più complessi come i ritirati e gli isolati sociali. Tutto questo ha conseguenze nella vita dei giovani, dal rendimento scolastico alle relazioni sociali. Da ultimo, il dramma dei suicidi, ormai la seconda causa di morte tra i ragazzi in Europa dopo gli incidenti stradali. All’evento - che si dividerà in una prima parte di saluti istituzionali e interventi tecnici e in una seconda parte dedicata a tavoli di lavoro - saranno presenti esperti, educatori, psicologi, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni. I saluti istituzionali saranno affidati a Davide Nostrini, Presidente di ‘Italia del Futuro’ e al vicesindaco del Comune di Modena, Gianpietro Cavazza. A seguire l’introduzione di Stefano Rimini, Presidente di Pianeta e Advisor in materia di politiche sociali, e la relazione principale che sarà tenuta dalla dottoressa Giorgia Pifferi, direttrice della Psicologia Clinica dell’Ausl di Modena. L’evento si chiuderà alle 18 con un momento conviviale.