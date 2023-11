’Beni barozziani’, ecco il convegno

È in programma oggi a partire dalle 9,30 al castello di Vignola il convegno dal titolo "Il Vignola tra passato, presente e futuro… la prospettiva futura di valorizzazione e promozione dei beni barozziani" organizzato dall’Ufficio Cultura del Comune di Vignola, in collaborazione con il Comitato gemellaggi e città amiche e l’Università Popolare Natalia Ginzburg, e in raccordo con il Comune e il Comitato gemellaggi di Rieti. Il convegno si inserisce nel calendario delle celebrazioni per i 450 anni dalla morte del grande architetto Jacopo Barozzi, conosciuto nel mondo come il "Vignola", che hanno preso avvio a Vignola, sua città natale, il 7 luglio scorso, data esatta della sua scomparsa (Roma, 7 luglio 1573).