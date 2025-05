Beni durevoli, è boom di acquisti. Elettrodomestici e veicoli, in un anno speso oltre un miliardo

Nel 2024, in Emilia-Romagna sono stati spesi poco più di 7 miliardi di euro in beni durevoli, il 4,7% in più rispetto all’anno precedente. Una variazione inferiore rispetto a quella dell’all’area di riferimento del Nord-Est (+5,1%) ma più dinamica della media nazionale (+4,5%). Questo risultato deriva prevalentemente dalla crescita della spesa destinata alla mobilità, come analizzato dall’Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic. Come spiega Claudio Bardazzi, responsabile Osservatorio Findomestic: "Gli acquisti di motoveicoli e auto usate crescono con incrementi superiori rispetto alla media nazionale. Seppur meno dinamica rispetto alla media dell’area e al dato italiano, in aumento anche la spesa per acquisti di auto nuove. Variazioni positive hanno caratterizzato anche gli acquisti di elettrodomestici, di telefonia e di elettronica di consumo. Risultano in flessione, invece, la spesa per i mobili e quella per l’information technology, in fisiologica decelerazione dopo il boom del triennio 2020-2022, quando pandemia e chiusure avevano favorito gli acquisti di mobili e beni tecnologici per rendere le abitazioni più comode e più funzionali a nuovi tipi di esigenze come lo smartworking". Nel dettaglio il mercato delle auto usate fa registrare consumi per 2,21 miliardi di euro (+10,5%), cifra superiore agli 1,69 miliardi di euro impiegati per le auto nuove (+3,5%).. La crescita degli elettrodomestici è del 7,5% (603 milioni), più contenuta quella della telefonia (+1% a 518 milioni), quasi ferma l’elettronica di consumo (in particolare TV): +0,6% e 145 milioni di fatturato. In ripiegamento i mobili (-1%, 1,55 miliardi di euro) e l’information technology (-3,5%, 210 milioni).

La spesa media per famiglia dedicata ai beni durevoli in Emilia-Romagna è la quarta più alta nel Paese. Le famiglie emiliano-romagnole nel 2024 hanno speso una media di 3.459 euro a nucleo, 513 euro in più della media nazionale (crescita pari al +4,1% sul ’23). Modena, con 3.854 euro per famiglia, si conferma al primo posto nella graduatoria di tutte le province italiane ma balza in testa per la spesa per nucleo familiare negli acquisti in beni durevoli nel 2024: 3.854 euro, quasi 400 euro in più rispetto alla media regionale, che collocano la provincia al primo posto in Italia. Nell’ultimo anno i consumi complessivi in durevoli sono stati di 1 miliardo e 216 milioni di euro (davanti c’è solo Bologna), il 5,9% in più rispetto al ’23 (incremento maggiore in regione). In positivo è il mercato delle auto tra nuove (+6%, 278 milioni) e soprattutto usate (+11,8%, 403 milioni). Per i motoveicoli sono stati spesi 25 milioni: la crescita del 9,5% è al di sotto della media regionale e nazionale. Per l’ambiente domestico i modenesi hanno acquistato mobili per 265 milioni di euro (-0,4%), elettrodomestici per 104 milioni (+8,2%, secondo miglior dato in Italia) e telefonia per 78 milioni (+0,4%). Sale il segmento dell’elettronica di consumo (25 milioni, +1,6% che rappresenta anche in questo caso il secondo miglior aumento a livello nazionale), cala l’information technology (-2,1% a 36 milioni).