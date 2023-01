Beniamino La Torre, oggi l’ultimo saluto

Si celebrano oggi alle 15,30 al la Chiesa Parrocchiale di San Pietro a Rometta i funerali di Beniamino La Torre ricordato, tra gli altri, anche dai vertici dell’Ospedale di Sassuolo. "Oggi – si legge sulla pagina fb nel nosocomio cittadino – ci stringiamo ai familiari di un uomo straordinario, per umanità, generosità e intelligenza, che lascia troppo presto il loro affetto: Beniamino La Torre. Un uomo che nel corso della sua vita ha saputo "fare" tanto e ha "ridato" altrettanto con impegno e passione. Nel ricordarne la figura umana e professionale, non possiamo che ringraziarlo per essere stato uno dei promotori della "Fondazione Ospedale di Sassuolo Onlus".