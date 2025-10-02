Bento, brasiliano a Modena: "Spero di onorare la maglia"

"Non vedo l’ora di vedervi durante le partite, sperando che ci applaudiate". È questo il primo messaggio di Arthur Bento ai tifosi di Modena Volley, che presto potranno ammirare le giocate del martello brasiliano. Classe 2004, 2.08 metri di altezza ma inusualmente ottime doti di ricezione, Bento è uno dei giocatori giovani che ha più stupito durante l’estate tra Vnl e Mondiale, e si candida per una maglia da titolare, cercando di insidiare Porro e Davyskiba. Intanto si gode il suo primo approccio con "una città molto bella, anche se sono pochi giorni che sono qui" e aspettando le prime partite vere, tra meno di tre settimane, per capire a che livello è rispetto alla SuperLega, dopo un inizio carriera tutto nel campionato brasiliano, nel Minas, e una parentesi in Canada da giovanissimo.

Bento, che cosa ne pensa della sua nuova città?

"Beh, diciamo che per essere la mia prima volta fuori dal Brasile è un ottimo impatto".

E della maglia che indossa?

"Quando ho visto i miei primi video in giallo e blu ho pensato che siano davvero questi i colori dominanti qui, spero di onorarli per bene".

Ha parlato con Bruno Rezende di Modena e del suo ambiente?

"Bruno? Mi ha detto che il cibo è fantastico, che le persone sono molto gentili e che c’è una grande base di tifosi qui, molto appassionata. Spero di costruire subito una bella relazione con loro, nel presente e negli anni che verranno".

Ai Mondiali lei si è rivelato a tutti, ma non sono andati benissimo per il suo Brasile. Non è così?

"I Mondiali sono stati interessanti, molti grandi team sono stati eliminati presto, esattamente come il mio Brasile. Ciò che è accaduto deve insegnarci che il mondo della pallavolo sta cambiando, sta cambiando il modo in cui giochiamo a pallavolo, vogliamo ritrovare la nostra posizione, un modo di giocare e di stare in campo che riporti il Brasile in alto".

Quella delle Filippine è stata anche l’occasione per conoscere alcuni dei suoi nuovi compagni?

"Ho parlato con alcuni dei miei futuri compagni di squadra durante i Mondiali, sì. Con Giraudo, Porro, Anzani: non sono riuscito a parlare con Ikhbayri ma in questi pochi giorni qua a Modena è stato uno di quelli che mi ha aiutato di più. Sono tutti atleti dai quali posso imparare molto. Anche Massari, uno dei giocatori più esperti, può aiutarmi in questo momento di ambientamento e lo sta facendo".

Infine il palleggiatore. Conosceva già Amir Tizi-Oualou?

"Tizi-Oualou lo conosco, l’ho visto giocare spesso e già lo scorso anno ho giocato contro di lui con la Nazionale Under 21. Sono molto felice che abbia questa opportunità e di poter giocare con lui".

Alessandro Trebbi