"Benzina, il cartello col prezzo medio è un flop"

"Abbiamo testato il prezzo della benzina in 55 distributori della città di Modena e immediate vicinanze – spiega Federconsumatori in una nota –: di questi 23 (42%) presentavano un prezzo inferiore a quello medio regionale e 32 superiore (58%). Il dato è praticamente simile a quello del primo agosto, quando i prezzi pari o inferiori a quello medio erano il 41%, e i superiori al 59%. Assieme a questa conferma registriamo che il prezzo medio dei carburanti a Modena è mediamente di poco superiore al dato medio regionale (1,943 contro 1,937 eurolitro per la benzina, 1,841 contro 1,839 eurolitro per il diesel). Nei fatti, la stessa cifra media a Modena rispetto all’Emilia Romagna. Ma la tendenza che cresce a dismisura è quella dell’appiattimento dei prezzi, dell’assenza di concorrenza tra le diverse insegne. Il 1° agosto l’80% dei distributori aveva un prezzo della benzina, rispetto al prezzo esposto, in una fascia tra +0,05 e -0,05 euro. Ora in quella fascia si colloca il 91% dei distributori". "Ancora più incredibile – si legge nella nota – è poi l’appiattimento nella soglia di un centesimo. Il 42% dei distributori di benzina ha un prezzo compreso nella soglia tra +0,01 e -0,01, mentre nel diesel si scende al 33%". In conclusione "anche a Modena si dimostra il prevedibile flop del provvedimento del Governo. I cartelli hanno provocato l’appiattimento degli stessi, riducendo ancora di più il livello di concorrenza tra insegne. Insegne che sembrano conoscere un solo cartello, quello degli accordi per livellare la concorrenza ed aumentare a dismisura i profitti. Su questo dovrebbe concentrarsi il Governo, abbandonando le iniziative ridicole. Ad esempio tornando a ridurre le accise".