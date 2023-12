Beppe Zagaglia presenta il suo ’Ultimo Zibaldone’

Stasera alla libreria Feltrinelli alle 18 in via Cesare Battisti Beppe Zagaglia presenterà il suo nuovo libro ’L’ultimo Zibaldone’. Perchè ultimo? E perché Zibaldone? Lo scrive lo stesso autore nelle prime pagine del volume: "L’ultimo perché non ne farò altri. Promesso! In questo ci sono fotografie, disegni, racconti, favole, poesie e tutto quello che so fare. Male, ma è solo questione di accontentarsi e di sopportarmi, per gli altri, per i miei amici".

Zagaglia torna dunque con una nuova edizione della collana ’I quaderni dei ricordi’. In occasione dei sui 90 anni, ha pubblicato questa antologia, un libretto che raccoglie alcuni suoi scritti, pezzi inediti in un variegato ‘Zibaldone’. Una raccolta di poesie, pensieri, ricordi, riflessioni personali a volte intime, proposte sempre con una visione onirica e con l’occhio da bambino sognatore. Il libro è corredato dalle fotografie e dai lavori grafici dell’autore.