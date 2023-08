Beppe Zagaglia torna ai Giardini Ducali "Una passeggiata nella storia della città"

di Stefano Marchetti

La storia siamo noi, canta De Gregori. "E io quest’anno voglio proprio accompagnarvi a fare una passeggiata nella storia, nella storia di Modena, che è poi quella di tutti noi", dice Beppe Zagaglia. Per il 32° anno – praticamente un record – la vigilia di Ferragosto è tutta sua: domani sera ai Giardini Ducali di Modena (con ingresso libero), Beppe ci offrirà una serata di fotografie, memorie, aneddoti, canzoni e soprattutto emozioni. "Sono molto affezionato a questa tradizione che abbiamo iniziato già tanti anni fa in piazza Grande, soprattutto perché mi piace riunire e ritrovare gli amici, i modenesi, e ricordare coloro che hanno camminato insieme a noi", confida Beppe.

Anche quest’anno la sua serata si aprirà con una proiezione "in cui ripercorrerò più di duemila anni in venti minuti, dalle terramare agli etruschi ai romani, fino ad arrivare ai duchi e alla nostra città moderna", sorride Zagaglia. Certo, Modena non è la stessa dell’antichità, "ma è sempre capitale, con gente operosa e generosa che ha saputo renderla grande – aggiunge –. E ci sono eccellenze riconosciute nel mondo, dall’aceto balsamico alle auto sportive". La storia si ripete, è costellata di corsi e ricorsi: "Personalmente, tuttavia, oggi a Modena fatico a vedere un ricambio generazionale – osserva Zagaglia –. Forse fra i giovani manca a volte il coraggio di rischiare".

Come sempre, il Ferragosto di Zagaglia riunirà sul palco tanti amici e cantori della modenesità. Sauro Torricelli (qui ‘in borghese’ e non nelle vesti di Sandrone) leggerà un racconto di Zagaglia dedicato al 30 aprile 1945 e ai giorni della Liberazione, con il ritrovato entusiasmo e lo sguardo aperto al futuro, Dino Fiorini (accompagnato da Vittorino Giusti) interpreterà canzoni popolari rivisitate, Roberta Morini renderà omaggio a due autori indimenticabili, Luciano Zanasi (con "Nina la bugadera") e Pippo Casarini (con i suoi "44 gatti"), Luigi Pepe proporrà due brani di sua composizione, e l’eclettico Guido De Maria conquisterà poi il palco come mattatore della serata. Ermanno Ferrarini ha curato la parte tecnica. Colonna sonora del ‘potpourri’ di Zagaglia sarà il quartetto jazz di Claudio Messori, con Alessandro Altarocca, Andrea Burani e Stefano Senna.

"Ricordare fa bene. E mi piace sentire ancora presenti tanti modenesi ‘doc’ che ci hanno preceduto, da Franco Bisi a Bruno Urbini, Guglielmo Zucconi, Ugo Preti, Benedetto Benedetti, Zanasi, Casarini. Persone straordinarie che ci hanno lasciato pagine bellissime, da custodire e tramandare". E mentre lavora al suo nuovo libro, che sarà dedicato alla cucina modenese, Beppe Zagaglia si prepara a un importante compleanno. Agli inizi di ottobre – e ci perdonerà lo spoiler – saranno 90 giovanissime primavere.