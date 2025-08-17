Berardi, 400 presenze tra A e B: "Rappresenta i valori del club"

"Domenico rappresenta in pieno i valori di questo club". Lo ha detto Fabio Grosso dopo Sassuolo-Catanzaro, saldando il Sassuolo di oggi a quello della sua storia più recente. Che a volerlo cercare, il simbolo ce l’ha in Domenico Berardi, attaccante calabrese che di maglie in carriera ha indossato solo quella neroverde e si affaccia alla massima serie che di bandiere non ne ha più con le stimmate di bandiera.

Quattrocento presenze tra serie A, serie B, Coppa Italia ed Europa per Berardinho, festeggiato via social dal club cui con tutta probabilità – rinnovo vicino – si legherà a vita.

Trattenere un talento del genere sarà uno dei tanti ‘capolavori’ di Giovanni Carnevali, che al ‘colpaccio’ lavora da tempo, vellicando anche il senso di appartenenza di Berardi, che da Sassuolo non se ne è mai andato, anche se a cercarlo sono stati, e sono, in parecchi.

"Il Sassuolo è una famiglia, e io in famiglia ci sto bene", disse qualche tempo fa il giocatore quando si parlava di lui in termini di mercato. Contro il Catanzaro ha festeggiato la gara numero 400, negli spogliatoi gli hanno anche fatto trovare una torta e Francesco Magnanelli, con un videomessaggio, gli ha passato un ideale testimone ‘da leggenda a leggenda’.

Sottotitolo ovvio: se ieri non poteva esserci un Sassuolo senza Magnanelli – poi il Puma non ha appeso le proverbiali scarpe al proverbiale chiodo – oggi nessuno si immagina un Sassuolo senza Berardi.

