Berardi, assist e tanta sostanza. Muharemovic chiude gli spazi

MURIC 6,5. Come contro la Lazio, è una sua parata tutt’altro che banale su una conclusione dalla distanza di Zaniolo a ‘svegliare’ il Sassuolo. Sicuro in uscita, non perde mai la posizione: resta però l’idea che potesse fare qualcosa di meglio sul diagonale di Atta che prelude alla rete di Davis….

WALUKIEWICZ 6. Avvia l’azione del raddoppio con un rilancio lungo che ribalta il fronte e strappa il sipario bianconero. Zemura gli lascerebbe spazio per avanzare, ma il polacco non si prende, giustamente, rischi che è meglio non prendersi. Un problema fisico gli toglie il finale di gara (35’ s.t. Coulibaly s.v. Guardingo. E attento: questo gli si chiedeva, questo fa)

IDZES 6. Un errore in avvio, quando su corner ‘perde’ Kristensen che sfiora il gol. Poi non sbaglia più niente: un suo rilancio da’ il ‘la’ all’azione che Laurientè trasforma nell’1-0. Limita i danni su Davis, stringe quando l’Udinese aumenta i giri.

MUHAREMOVIC 7. Non si fa irretire dai movimenti di Zaniolo che potrebbero portarlo fuori posizione. Chiude tutto a doppia mandata. In crescita costante, il giovane centrale.

DOIG 6,5. Domina sulla corsia di competenza, assaltando a ripetizione in una zona dove già ‘martella’ Laurientè. Lasciando nulla a Zanoli, sistematicamente sovrastato. Ripresa meno appariscente, ma sempre efficace.

VRANCKX 6. Karlstrom lo chiude spesso in avvio, ma il belga prende quota con la squadra via via che passano i minuti e fa giustizia di un inizio di partita non semplicissimo (12’ s.t. Thorstvedt 6. Di stima. Ha sulla testa la palla del 3-1, ma non la trova, e qualche imprecisione in appoggio conferma come non sia ancora al top)

MATIC 6,5. Gioca una gara di grande intelligenza: imbullonato al centro della mediana, tronca e sopisce, amministra e gestisce.

KONÈ 7. Va in gol con uno dei tanti inserimenti che lo partano spesso a ridosso dell’area avversaria. Rifiata nella ripresa, ma c’è, sempre e ovunque. Esce sfinito. (35’ s.t. Iannoni 7. Entra e segna, come da copione)

BERARDI 6,5. Il solito assist – l’80mo in carriera, tra i top in Europa nella speciale classifica - a impreziosirne partita di sostanza e sacrificio. E non priva di invenzioni, a dispetto di randellate che la difesa friulana non gli risparmia. Vicino al gol nel finale: dopo tanto lavorare per la squadra, lo avrebbe anche meritato.

PINAMONTI 6.Cerca un gol da dedicare al neonato Adams, trova giusto la ‘spizzata’ di testa che agevola la rete di Laurientè, ma più spesso i centrali udinesi a sbarrargli la strada (41’ s.t. Cheddira s.v. Una conclusione murata da Sava nel recupero)

LAURIENTÉ 7,5. Un gol e un assist in 4’ bastano per farne un protagonista assoluta del match (12’ s.t. Fadera 6,5. Entra col piglio giusto, confeziona l’azione che chiude la gara imbeccando Iannoni con un cross col contagiri)

