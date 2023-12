"Berardi e Laurienté non si toccano"

"A gennaio Berardi non lo vendo. Laurientè? E’ centrale nel nostro progetto". La finestra invernale del mercato si avvicina e l’AD neroverde, dalle colonne della ‘Gazzetta dello Sport’, pianta i primi plaetti. Blindando i ‘gioielli’ neroverdi e manifestando ampia fiducia a Dionisi che, aggiunge il dirigente, "sta affrontando nel modo giusto le tante difficoltà legate ad una stagione che sapevamo sarebbe stata difficile, e per il Sassuolo è una sorta di anno zero: ma la volontà è tornare quanto prima nelle posizioni che crediamo ci competano". Carnevali ha comunque dato un giudizio "appena sufficiente" rispetto alla stagione disputata fin qua dai neroverdi, sottolineando come alla squadra di Dionisi, ad oggi, "manchino cinque punti, ma soprattutto per errori nostri".