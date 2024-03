Berardi oggi già sotto i ferri. L’a.d. Carnevali: "Lo aspettiamo"

"E’ la notizia peggiore, per noi e per il ragazzo. La sua mancanza ci preoccupa perché è un giocatore di una qualità immensa". Non nasconde il suo dispiacere, l’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali, a proposito dell’infortunio occorso a Domenico Berardi al Bentegodi, all’ora di gioco di Verona-Sassuolo. "Spero si risolva tutto il prima possibile: noi lo aspettiamo e speriamo torni più forte di prima con la squadra in Serie A", ha detto il dirigente milanese a ‘La politica nel pallone’ del GR RadioRai, commentando quanto ufficializzato poco prima dal sito ufficiale del Sassuolo. ‘Gli esami strumentali effettuati su Domenico Berardi hanno evidenziato la lesione completa del tendine d’Achille della gamba destra. Il calciatore – si legge su sassuolocalcio.it - verrà sottoposto ad intervento chirurgico dal Prof. Stefano Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna’. Oggi l’operazione, poi l’inizio dell’ennesimo calvario per il campione calabrese, che peraltro era appena tornato in campo dopo un mese e mezzo di stop dovuto ad un’operazione al menisco. Tra i sei e i sette mesi, nella migliore delle ipotesi, i tempi di recupero.

