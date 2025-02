Berardi, un assist al bacio. Grande percussione di Iannoni

MOLDOVAN 6,5. Attento quando Burrai lo cerca dalla distanza, e siamo al 22’ p.t. Replica nel finale di partita, garantendosi, con la parata, non banale, su Galuppini, il secondo clean sheet consecutivo.

PAZ 6,5. Riappare a quasi due mesi di distanza dall’ultima presenza – metà dicembre a Frosinone – con la voglia giusta. ‘Attezniona’ Ruocco e Giordano, riparte con profitto, ‘arando’ la fascia di competenza. Paga con ‘giallo’ un tantino zelante la sua esuberanza fisica ma nel complesso regge l’urto della catena mancina del Mantova(27’ s.t. Toljan 6. Tiene a bada Fiori e non corre rischi)

MUHAREMOVIC 6,5. Mensah non gli da’ troppo da fare: il centrale scuola Juve gli prende le misure da subito e gli lascia zero.

LOVATO 6. Chiude, attingendo all’esperienza e al senso della posizione, senza troppi affanni, i varchi che si aprono nella retroguardia neroverde. Quando il Mantova assalta, oppone con efficacia fisico e tempismo.

DOIG 6. Altissimo da subito, cerca la porta mantovana già al 3’, ma trova festa. Finisce che più che rincorrere Bragantini è l’esterno virgiliano che si trova, suo malgrado, a rincorrerlo.

BOLOCA 6,5. Il primo pallone che perde nel traffico, siamo a ridosso del 60’, fa quasi notizia. Il ‘vigile’ neroverde si pianta dentro la mediana con attenzione e disciplina, cuce e tampona, rincorre e suggerisce, per l’occasione più metronomo che incurosre.

GHION 6. Diligente e lineare nel dettare i tempi alla manovra, nobilita una partita più di lotta che di governo con l’assist a Laurientè (21’ s.t. Obiang 6. Geometrico: non si fa troppo notare, ma è dove deve essere, a dispetto di un’ammonizione un tantino fiscale che gli rifila, tra lo stupore dei più, il mediocre Perenzoni)

IANNONI 7. Seconda di fila nell’undici titolare, a suggerire come per Grosso, in attesa di Mazzitelli, il vice-Thorsvedt è lui: ricambia la fiducia del tecnico con la percussione che spacca la partita e miracola Laurientè. Prima e dopo l’applicazione che serve, e un quasi gol in coda ad una delle tante ripartenze che i neroverdi sprecano nella ripresa (27’ s.t. Lipani 6. Calcia su Festa il possibile 3-0, ma appena entrato è già nel match)

BERARDI 6,5. La palla che serve a Moro, su punizione, alla mezz’ora la dice lunghissima sulle potenzialità del ‘10’ neroverde, che confezionerebbe anche l’undicesimo assist stagionale se il VAR non glielo vanificasse.

MORO 6. Preferito a Mulattieri, qualcosa combina ma non tantissimo. Lo salvano l’impegno e qualche recupero non banale quando il Sassuolo ripiega (21’ s.t. Mulattieri 6. Segnerebbe anche, lo tradisce un passo oltre la difesa del Mantova che il VAR, giustamente, non gli perdona. Assiste Pierini per il tris)

LAURIENTE’ 7,5. Incastra dentro a prestazione il cui forte non è la continuità una doppietta che lo porta a 12 gol. Se non lo picchiano, il francese fa quel che vuole, e il Mantova non lo picchia (35’ s.t. Pierini 7. Entra e segna, e non è la prima volta. Serve altro?)

Stefano Fogliani