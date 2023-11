Bere secondo natura: all’Hangar Rosso Tiepido torna l’evento ’Vino Mosso’

Una coccola invernale, con il Natale in arrivo, per scoprire produttori di vino che fanno del rispetto della natura e del suo ritmo la loro ragione di vita. Stiamo parlando di ’Vino Mosso’, l’evento organizzato dall’associazione Vino Crudo, giunto alla terza edizione, in programma sabato 2 dicembre – dalle 11 alle 21 – all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia Est 14202. "Vino Crudo, che si tiene in estate, è il nostro ’main event’ – spiega il presidente dell’associazione Antonio Gualandi – Intervengono una sessantina di produttori da tutta Italia e paesi limitrofi e, come associazione, facciamo comunicazione sull’importanza di bere bene, secondo natura. E’, diciamo così, il nostro biglietto da visita. Vino Mosso, invece, è una coccola invernale, con 15 produttori e tante bollicine per accogliere le feste in arrivo. Cerchiamo di fare questo evento in luoghi sempre nuovi, se possibile non troppo conosciuti dai modenesi. Ci piace che in questa situazione ci sia emozione, calore". Il luogo scelto quest’anno è l’Hangar Rosso Tiepido dell’artista Tiziano Del Vacchio, una location sicuramente capace di stupire: grandi dipinti alle pareti, arazzi, opere d’arte contemporanea e un’atmosfera ’diversa dal solito’, nascosta in una zona di capannoni industriali. Gualandi dice di più sui produttori coinvolti. "Conosciamo questi produttori direttamente, hanno creduto al nostro progetto dall’inizio. C’è molta ricerca, perché ruotiamo le cantine ogni anno. Ci sono tanti giovani che vogliono farsi conoscere, che si divertono e che sanno che a Vino Mosso e Vino Crudo troveranno un pubblico rispettoso e curioso". Due parole anche sui valori cardine del progetto: "Per noi il prodotto deve essere rispettoso della natura, i produttori vogliono mantenere il vino come si faceva una volta. Ci mostrano l’effetto catartico di un lavoro fatto a contatto con la natura". E sì, il vino si può anche acquistare.

Davide Miserendino