Bergamo tifa Modena: "Gerli gioca come me"

Ma guarda chi c’è.... Sugli spalti del Tombolato, ad assistere a Cittadella-Modena, la sagoma inconfondibile di Andrea Bergamo, bandiera dei gialli per sette stagioni tra B e C, oltre centottanta gettoni in canarino. Inevitabile quindi una telefonata per chiedergli un paio di impressioni sui gialli.

Bergamo, sempre nel mondo del calcio?

"Ora no, sono stato fino al giugno scorso presidente di una società di Padova, poi sono uscito. Sono andato sabato al Tombolato dopo oltre un anno che non mettevo piede in uno stadio, volevo vedere dal vivo il Modena, di solito la seguo in tv. E’ la squadra dove in carriera ho giocato di più, sette anni non si dimenticano".

E come ha visto la truppa gialloblu?

"Mi è sembrata un po’ in difficoltà, soprattutto a livello psicologico, evidentemente risente del momento non positivo a livello di risultati. Ho visto allo stesso modo il Cittadella, che vive una situazione simile ma in una piazza più ‘facile’ rispetto a Modena. Comunque ho visto un Modena che ha lottato fino alla fine".

Qualche giocatore che ha suscitato in lei curiosità?

"Effettivamente ero curioso di vedere dal vivo Abiuso. Mi ha favorevolmente impressionato come atteggiamento e voglia di lottare su ogni palla. Va bene, ha sbagliato un gol facile, ma è giovane e gli errori ci possono stare".

C’è un giocatore in cui si riconosce?

"Sicuramente Gerli, lo seguo da quando il Modena era in C. E’ un centrocampista completo, fa bene sia la fase offensiva che difensiva. Sabato il Cittadella lo ha un po’ ‘bloccato’ nel primo tempo, poi nella ripresa è venuto fuori bene. Con Palumbo è l’uomo più di qualità".

Questo Modena a cosa deve pensare, ai playoff o alla salvezza?

"Non deve pensare a nulla. Nel senso che deve navigare partita per partita, e soprattutto deve ritrovare quella serenità mentale che consenta di far venire fuori i valori che ha. Dopo la sosta arriverà il Bari, non sarà una sfida decisiva ma allo stesso tempo molto importante, con una vittoria la squadra ripartirebbe".

A proposito di sosta, arriva davvero nel momento giusto...

"Sì, c’è bisogno di ricaricare le pile, e anche mister Bianco deve essere messo in condizione di lavorare tranquillo. L’ho conosciuto alla Partita della Stella in dicembre e mi ha fatto un’ottima impressione. Ora il Modena ha bisogno più che mai del sostegno dei tifosi. Ho visto che a Cittadella alla fine non erano troppo contenti, ma prima del triplice fischio hanno sostenuto la squadra in modo incredibile. Saranno fondamentali in questo finale di stagione".