’Berlinguer-La grande ambizione’. Al via la rassegna di cinema d’essai

Con il nuovo lavoro di Andrea Segre ’Berlinguer – La grande ambizione’, in concorso al Roma Film Festival 2024, prende il via domani alle 21 al Cinema Teatro Comunale di Bomporto la terza e ultima parte della rassegna di cinema d’essai, curata da Ater Fondazione. Il racconto biografico della vita privata e pubblica di Enrico Berlinguer, dal viaggio a Sofia del 1973 fino al discorso della Festa Nazionale dell’Unità di Genova del 1978. Sfidando i dogmi della guerra fredda e di un mondo diviso in due, Berlinguer e il PCI tentano in quei cinque anni di andare al governo, aprendo a una stagione di dialogo con la Democrazia Cristiana e arrivando al Compromesso storico. Elio Germano nella parte di Enrico Berlinguer (foto) ha vinto il premio come miglior attore al Rff. Venerdì 21 febbraio si prosegue con il film biografico/drammatico campione d’incassi in Italia ’Il ragazzo dai pantaloni rosa’ di Margherita Ferri, ispirato alla storia vera del quindicenne Andrea Spezzacatena che il 20 novembre del 2012 si tolse la vita dopo aver subito bullismo da parte dei compagni di scuola. Claudia Pandolfi nel ruolo della madre di Andrea, e i giovani Samuele Carrino, Andrea Arru e Sara Ciocca.