Berlusconi attaccato dai Gd Centrodestra indignato: "Così alimentate l’odio"

Evidentemente non è bastata la presenza del presidente della Repubblica Mattarella e della segreteria Elly Schlein ai funerali di Silvio Berlusconi, due giorni fa. I GiovaniDemocratici di Modena, la sezione giovanile del Pd, ieri sono infatti "tornati" sulla morte del fondatore di Forza Italia attraverso una serie di commenti apparsi su Facebook e Instagram. Sopra l’immagine di Berlusconi i Gd dell’area di Terre d’Argine (ma poi l’immagine si ripete anche sugli spazi online dei altri comuni della provincia) scrivono: "Non ci mancherà. La santificazione di un malfattore". E nelle slide seguenti indicano frasi come "scrivere della morte di Berlusconi con più di 24 ore di ritardo ci ha dato la possibilità di assistere all’immediata santificazione di un uomo già beatificato in vita" e come "pagina priva di luce che ha visto l’Italia impoverirsi economicamente e culturalmente". La Lega Salvini Premier - Modena, lette queste parole si è scandalizzata condannando il post ed è intervenuta con il segretario provinciale Guglielmo Golinelli e il coordinatore Lega Giovani Matteo Bergamini. "Queste sono persone mosse dall’odio - dice Golinelli - e nemmeno la pietà umana al cospetto della morte di un leader, imprenditore visionario e cavaliere del Lavoro riconosciuto in maniera unanime, lo placa. Una posizione pericolosa, sconfessata dalla stessa segretaria del Pd presente alle esequie a Milano. Ma è difficile stupirsi, visto che è lo stesso gruppo che, nella sezione di Mirandola, aveva eletto convintamente un vandalo, protagonista del vilipendio del memoriale alle vittime del sisma 2012". E Bergamini: "Condanniamo il post e invitiamo i Gd a un serio esame di coscienza: la politica non può e non deve divenire mero esercizio di propaganda violenta, specialmente in considerazione del fatto che i movimenti giovanili rappresentano il primo volano di avvicinamento dei ragazzi alla politica". "La figura di Berlusconi può piacere o no – interviene Francesco Natale, responsabile di Gioventù Nazionale Carpi – ma, in un Paese democratico, va rispettata così come vanno rispettate le idee altrui, anche se sappiamo che a sinistra questa cultura del rispetto dell’avversario è sconosciuta".

La segretaria modenese dei giovani democratici, Chiara Pederzini, replica: "Il nostro post non aveva alcuna intenzione di colpire dal punto di vista umano, perché serve rispetto per la persona defunta e i suoi familiari. Ribadiamo, però, che non è stato giusto il lutto nazionale. Non ha fatto secondo noi del bene alle istituzioni, magistratura compresa. La presenza di Mattarella e Schlein ai funerali? C’è il rispetto per l’uomo, ma il nostro è un post politico". "Adesso è il tempo del silenzio dove ognuno potrà elaborare sia lutti che rancori", ha chiuso il presidente del Consiglio comunale di Modena, Fabio Poggi.

Stefano Luppi