Inaugurata a Vignola la sezione dell’Associazione Nazionale Bersaglieri

Vignola (Modena), 29 ottobre 2023 – Evento speciale questa mattina in centro, con l’inaugurazione della sezione vignolese dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, alla presenza della sindaca, Emilia Muratori, e di autorità civili, religiose e militari. La sezione è stata dedicata al vignolese Diego Vicini, già capo di stato maggiore della Divisione Folgore, comandante della 2° Brigata Corazzata “Ariete”, presidente del Tribunale Militare, impegnato nelle campagne militari di Albania e Africa, con 2 croci al merito di guerra.

Per l’occasione stamattina è intervenuto il figlio di Diego, Vezio, oggi in pensione con il grado di Generale di Divisione. Il presidente dell’associazione, invece, e anche grande sostenitore dell’apertura della sezione vignolese, è Salvatore Corrado Genovesi, a sua volta già bersagliere in servizio di leva alla caserma di Roma nell’annata 1965-1966.

“E’ un grande onore - da detto Genovesi - potere inaugurare nella mia città, Vignola, una sezione dell’Associazione Nazionale Bersaglieri dedicata a una figura, il Gen. Vicini, che per tanti anni ha contribuito a fare la storia del nostro Corpo. Ringrazio il sindaco e tutte le autorità presenti per il sostegno ricevuto. Il nostro obiettivo sarà quello di lavorare, anche in collaborazione con altre associazioni del territorio, per favorire l’impegno civile a favore della comunità e un sostegno concreto alle principali iniziative del territorio”.

Al momento, fanno parte della sezione vignolese 40 iscritti tra bersaglieri e simpatizzanti. La sede dell’associazione di trova provvisoriamente a Palazzo Barozzi, in attesa di una ricollocazione attesa nel 2024. Anche la sindaca Muratori è intervenuta durante l’inaugurazione, ringraziando i bersaglieri per il loro impegno nel volontariato.

Presenti tra gli altri all'evento anche il vicepresidente interregionale dei bersaglieri, il vice presidente regionale, il presidente provinciale e il colonnello Elio Manes, comandante di reggimento presso l'Accademia Militare di Modena e bersagliere. m.ped.