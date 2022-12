Bertoli rivive con l’esibizione in tv del figlio

"Per me è sempre stato soprattutto mio padre. Il nostro è stato un rapporto molto intimo, che definisco di ‘chiacchiere pesanti’, ed è stato bello così". Ospite a ’Domenica In’ il pomeriggio di Natale, Alberto Bertoli ha raccontato la figura di suo padre alla platea di Raiuno. Sono vent’anni che è morto, ‘il guerriero senza patria e senza spada‘, ma la famiglia, dice Alberto, ne ha celebrato, quest’anno, non l’anniversario della morte ma l’ottantesimo compleanno, "perché per noi c’è ancora". E c’è, Pierangelo, nei ricordi di Luciano Ligabue, che manda un videomessaggio di auguri, e soprattutto nella voce che Alberto ha ‘recuperato’ per duettare idealmente insieme a suo padre nel disco uscito a novembre. Sul palco con Alberto la sua band (della quale fa parte ancora Moreno Bartolacelli) con la quale ha regalato anteprime di ‘Due voci intorno al fuoco’.