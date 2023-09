Bertoli, un rimpianto fra i capolavori di Warhol

In questi giorni il luogo più prezioso a Modena, dal punto di vista artistico e anche economico, è stato uno spazio dell’esperto d’arte Marco Bertoli, in via Farini. Qui, infatti, ieri il gallerista con uno spazio anche a Milano (’M45’ di via Manzoni) ha mostrato alcuni importanti dipinti di Andy Warhol che stavano proprio prendendo la via del capoluogo lombardo dove viene organizzata dal 28 settembre al 28 ottobre la rassegna ’Andy Warhol, a private view’.

"L’esposizione visitabile per tutti ma solo su appuntamento – spiega l’art advisor modenese – presenta diverse opere del grande maestro della Pop Art. Lavori tra i più significativi dell’artista originario di Pittsburgh che non solo è stato uno tra i più prolifici autori americani del XX secolo, ma ha dato un contributo decisivo all’evoluzione della storia dell’arte del Novecento. Suddivisa per aree tematiche, la mostra approfondisce diversi aspetti della ricerca di Andy Warhol a partire dagli anni Sessanta, dai primi ritratti di Marilyn Monroe alle ultime serigrafie realizzate negli anni Ottanta, dedicate all’allunaggio degli astronauti americani". Le opere – tra cui ’Cow La Biennale’ del 1976, copertina del catalogo – sono di collezione privata: "Sono di proprietà – prosegue Bertoli – di un collezionista svizzero che conosco da tempo. I suoi genitori in America avevano conosciuto personalmente l’artista comprandogli negli anni ’60 le prime opere presso Leo Castelli. Oggi la famiglia ha una ampia collezione di Warhol". Oltre all’opera citata nella rassegna compariranno cinque celebri serigrafie di Marilyn Monroe, insieme ad altre altrettanto iconiche raffiguranti Jacqueline Kennedy, Liz Taylor, Grace Kelly oltre alle altrettanto note raffigurazioni della Campbell’s Soup. Lavori legati alla Pop Art che, seppur nata in Inghilterra, ha rivoluzionato il linguaggio artistico americano dunque mondiale. Intorno a questo appuntamento modenese-milanese c’è anche un rimpianto per l’attività espositiva nella nostra città: "Un paio di anni fa – conclude Bertoli – avevo la disponibilità di un centinaio di lavori di questo grande artista, provenienti dalla attuale collezione e non solo. Ho proposto una rassegna in città, prendendo contatto con il Comune. Ma dopo le prime interlocuzioni l’entusiasmo iniziale si è affievolito fino a spegnersi e così l’ampia mostra di Warhol lo scorso anno l’ho fatta a Gallarate".

Alla richiesta di un commento a queste parole l’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi conferma "un incontro nel febbraio 2022 anche con il sindaco nel cantiere dell’ex ospedale Estense. Poi però io non ho più avuto indicazioni, sollecitazioni in merito: suppongo che il gallerista abbia fatto le sue scelte in base agli spazi disponibili, in maniera del tutto legittima. Probabilmente, con il ritardo dei lavori all’ex Estense, qualsiasi ipotesi di collaborazione è poi decaduta".