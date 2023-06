Bertolini e Aimi "Gli dobbiamo tanto In città venne due volte Era un trascinatore"

di Roberto Grimaldi

Seppur in tempi diversi sono stati importanti collaboratori di Silvio Berlusconi: Isabella Bertolini militava nei giovani liberali e intraprese la propria battaglia politica nelle file del centrodestra capeggiato del Cavaliere fin dal ’94. Enrico Aimi è stato nell’ultima leegislatura senatore di Forza Italia, ora è membro laico del Consiglio Superiore della magistratura. "Ma lo devo a Silvio Berlusconi – dice l’avvocato Enrico Aimi – è stato lui a volermi nel Csm. Ricordo ancora la sue telefonate improvvise – dice l’ex senatore – magari a tarda sera, la sua educazione nel chiedermi se mi stava disturbando. Voleva essere informato sui lavori parlamentari e soprattutto sull’attività che lui stesso mi aveva affidato su tante questioni legate alla giustizia. Mi voleva bene e anch’io gliene volevo. Per me è stato come un secondo padre, per questo in questo momento sono affranto". Secondo Aimi la visione politica era di primo piano anche per quanto riguarda la politica estera: "Era prima di tutto un uomo di pace e si è visto all’ormai storico incontro di Pratica di Mare, quando mise alle stesso tavolo Putin e Bush. Era un eurppeista convinto oltre che filo americano, ma vedeva la Russia di Putin come un paese che doveva e poteva entrare a far parte dell’Europa e della Nato. Se le cose fossero andate così avremmo una Russia fori dall’influenza della Cina e della guerra in Ucraina probabilmente non sentiremmo neppure parlare".

Anche Isabella Bertolini è stata a lungo vicina a Berlusconi, per un cetro periodo la chiamavano la sua ‘Lady di ferro’.

"Eravamo alla fine del ’93, ero iscritta ai giovani liberali e anch’io, come tanti, rimasi affascinata dal messaggio politico di Berlusconi. Mi iscrissi subito al club di Forza Italia, che era la prima forma di organizzazione sul territorio. Nel ’94 ero già candidata alle politiche, senza nemmeno essere consigliere comunale. Poi sono stata eletta in regione nel ’95, copo essere stata nominata coordinatrice di Forza Italia, prima provinciale poi regionale. E nel 2001 è iniziata l’avventura in Parlamento. Di quegli anni – ricorda Isabella Bertolini – ricordo bene le due visite di Berlusconi a Modena, la prima nel marzo del ’99, con una sua lunga passeggiata in via Emilia, tra la gente, la seconda nel febbraio del 2006: lo ospitammo al forum Monzani, quel giorno strapieno di simpatizzanti entusiasi e di bandiere tricolori. Poi chiuse la giornata al Real Fini in via Emilia. Fu un successo. Era un grande leader, non a caso non ha mai messo in mostra la sua sofferenza. Fino all’ultimo ha mandato messaggi, ha cercato di dare il proprio contributo. Era dotato di grande generosità, forse troppa. Non era avvezzo ai piccoli intrighi della politica, pensava di poter risolvere sempre tutto in prima persona, alla luce del sole. Politicamente aveva un grande intuito. Geniale la sua idea della doppia alleanza a nord con la Lega e a sud con Alleanza Nazionale, che gli permise di vincere le elezioni. Per lui ho sempre avuto grande affetto, ci mancherà".