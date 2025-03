’Best Paper’, premiati due medici specializzandi di Unimore

Due medici specializzandi della scuola di Oftalmologia dell’Università di Modena e Reggio Emilia diretta dal professor Gian Maria Cavallini, sono stati premiati per il ’Best paper’ presentato durante il XXVI Congresso Internazionale AICCER che si è svolto a Trieste. Maria Luisa Coviello e Domenico Giannini hanno ricevuto gli attestati per la loro professionalità acquisita presso Unimore. L’evento ha visto la partecipazione di tutte le scuole di specializzazione italiane. I lavori premiati hanno trattato temi innovativi nell’ambito della chirurgia della cataratta. In particolare, una delle comunicazioni ha presentato l’applicazione di metodi didattici basati sull’intelligenza artificiale e su sistemi virtuali per l’addestramento chirurgico, il secondo lavoro ha affrontato lo studio delle differenze di genere nell’anatomia chirurgica della cataratta, evidenziando come la conoscenza anche delle minime differenze biometriche del bulbo oculare possa ottimizzare il calcolo del potere del cristallino artificiale da impiantare durante l’intervento. Nella Scuola di Specializzazione in Oftalmologia di Modena, il percorso formativo dei medici inizia già dal primo anno, con lezioni frontali e attività pratiche in sala operatoria. Il professor Cavallini sottolinea "l’importanza dei metodi di training che prevedono un addestramento su occhi sintetici e virtuali, oltre a un periodo di osservazione accanto a chirurghi esperti".