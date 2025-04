’Betty B’ incontra ’Ciliegi in Fiore’: quando l’evento è doppio

Il Betty B, festival del fumetto e delle immagini, solitamente protagonista tra settembre e ottobre, quest’anno ha deciso di anticipare i tempi. Per la prima volta, il celebre appuntamento dedicato alla ’nona arte’ (così la definì il critico francese Claude Beylie) sboccia in primavera, intrecciandosi con una delle tradizioni più amate di Vignola: la Festa dei Ciliegi in Fiore. L’appuntamento è quindi per sabato e domenica prossimi, nel cuore del centro storico. "L’occasione era troppo bella per resistere – racconta il direttore artistico Enzo Perriello – perché unisce un elemento simbolico del Giappone, i fiori di ciliegio, con la storica festa vignolese. Da un anno collaboriamo con NipPop, associazione bolognese che promuove cultura e arti nipponiche, andando ben oltre Manga e Anime. Così è nato un connubio inedito e suggestivo".

Il programma del prossimo fine settimana sarà ricchissimo: disegnatori, illustratori, fumettisti e grafici porteranno le loro tavole tra le vie del centro, accompagnati da bookshop e workshop dedicati a fumetti, giochi, gadget e figurine. Tre le mostre principali, tutte all’aperto: "Supereroi – La meravigliosa avventura di essere umani", con 117 vignette satiriche di 37 autori italiani; un’esposizione dell’Accademia di Belle Arti di Bologna; e una dell’Istituto d’Arte Venturi di Modena. Ai più piccoli è dedicata un’intera strada, con giochi, letture e laboratori creativi. Non mancheranno le presentazioni editoriali, tra cui: Geppo 70 di Alessandro Santi, tributo al celebre ’diavolo buono’; Cresci piano pensa a me! di Walter Leoni, ironica raccolta familiare a fumetti; Le torri di Bologna, gemelle diverse, firmato da Valerio Varesi e I Nuvolisti; I Camminatori, graphic novel di Otto Gabos; e Volando basso, storie di periferia a fumetti, curate da C.R.A.P. con Radio Città Fujiko. Ci sarà anche un grande murale realizzato dagli street artist di Betty B: trenta metri di arte urbana che immaginano una Vignola in stile giapponese. Tra le attività speciali: esperienza di realtà virtuale (prenotabile via WhatsApp al 329.210.3783), laboratori di lingua giapponese per bambini e ragazzi, e l’atteso Animerage Live Show, sabato 12 alle 18.30 in piazza dei Contrari: una giovane band milanese eseguirà le sigle originali dei principali Anime, con proiezioni video.

Betty B conferma anche la sua anima sociale, ospitando realtà come Unicef, Emergency, Casa delle Donne contro la Violenza, Overseas, Università Popolare Ginzburg, e tanti altri tra cui I Nuvolisti, Radio Fujiko, BLIFF, NipPop, Fumettisti dal Vivo, e le due scuole d’arte coinvolte. Programma completo su www.bettybfestival.it.

Marco Pederzoli