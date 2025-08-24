’Betty B’ scalda i motori: "L’immagine al centro"

Promette scoppiettanti sorprese e novità la IX edizione del ‘Betty B’, il Festival dell’Unione Terre di Castelli, dedicato al fumetto, all’immagine e alla letteratura per ragazzi. La manifestazione propone vari temi dell’universo fumetto, illustrazione e letteratura, promossa dal comune di Savignano sul Panaro ed in collaborazione con i comuni di Vignola, Spilamberto, Guiglia e Valsamoggia e numerose associazioni. La rassegna, prodotta dai cinque Comuni, si svolge in cinque tappe/weekend, con un programma unico suddiviso lungo le tappe, a partire dal 13 e 14 settembre a Guglia. Come spiega il direttore Enzo Perriello, "il format del festival ha l’obiettivo di far conoscere a un pubblico di tutte le età gli autori, i personaggi, le tante anime della narrazione con le immagini, partendo dal fumetto e dal graphic novel per estendersi alle altre arti e tecniche che narrano attraverso il linguaggio delle immagini: illustrazione, satira, street art, audiovisivi, Cosplayers, giochi da tavolo e miniature, computer grafica e realtà virtuale".

Ma prima di tutto, il direttore comunica con orgoglio che quest’anno (per il secondo anno consecutivo), "‘Betty B’ si è classificata al primo posto fra i progetti culturali annuali presentati in Regione. È una grande soddisfazione e un riconoscimento a un format culturale che propone al pubblico tutto ciò che è narrazione con le immagini". Tra le novità dell’edizione 2025, c’è "la prima mostra di video art, nella tappa di Vignola (18-19 ottobre). E sempre in questa tappa - aggiunge Perriello - viene presentata per la prima volta la danza". ‘Betty B’ Festival, infatti, indaga e propone ciò che è racconto con le immagini, anche nelle sue forme meno considerate tali, fra le quali c’è appunto la danza, che è composta di immagini in movimento: "Lo spettacolo di danza è della Capriola e celebra la pluralità del movimento attraverso quattro coreografie originali. C’è anche una coreografia dedicata a Superman, a proposito di fumetto. E sempre per le immagini ‘particolari’, a Vignola sarà presentata una collezione di etichette per bottiglie di vino realizzate da Roberto Baldazzini". A Guiglia - che apre la nona edizione - ci sarà un laboratorio di Silver e presenteranno i loro libri in uscita Otto Gabos e Giorgio Franzaroli. Più i libri, con musica, per bambini e ragazzi dell’editrice Tomolo. La giornalista Chiara Cacciani presenterà la sua ‘Valigia di Anna e Marco’, piena di giochi da tavolo, in vendita per aiutare persone disagiate. E sono tante altre le novità in programma…

Maria Silvia Cabri