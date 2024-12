Bevande, panini scaduti e irregolarità: due locali della movida multati dai Nas

Modena, 10 dicembre 2024 - Due locali della movida sono stati sanzionati dai Nas di Parma per alcune irregolarità riscontrate durante i controlli.

In particolare, sono stati controllati un cocktail-bar e un bar. Nel primo locale, un cocktail-bar, è stata rilevata l’indisponibilità dell’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, obbligatorio per legge e previsto per essere messo a disposizione dei clienti. Il titolare è stato sanzionato con una multa di 400 euro.

Anche nel secondo locale, un bar, è stata riscontrata l’assenza dell’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, oltre alla mancata esposizione della tabella informativa obbligatoria. Sono stati inoltre rinvenuti prodotti alimentari, come bevande, panini e snack scaduti.

Sebbene l’esigua quantità dei prodotti abbia consentito lo smaltimento immediato da parte del titolare secondo le norme di autocontrollo, le violazioni riscontrate hanno comportato una sanzione amministrativa complessiva di 1400 euro.