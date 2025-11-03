Beyuku, incursione e quasi gol. Tonoli ancora a livelli alti

CHICHIZOLA 7 Gioco con i piedi e uscite come sempre impeccabili, Nel mezzo due parate assolutamente non banali su Correia e Leone sull’ 1 a 0.

TONOLI 7 Ancora una volta l’ ‘uomo mascherato’ sfodera una prestazione di livello. Bene sulla fascia destra di difesa, presente nelle ripartenze e alla bisogna anche in area avversaria a caccia di deviazioni vincenti.

ADORNI 6,5 Guida come sempre il reparto arretrato con un gran senso della posizione facendosi rispettare dagli avversari anche con quel pizzico di cattiveria sportiva che nel dna di un difensore ci sta sempre.

NIELING 7 Sulla carlinga degli aerei di linea della compagnia olandese Klm troneggia la scritta ‘The dutch flying man’, l’olandese volante. Chissà se c’era scritto anche sul pallone che il tulipano gialloblu ha mandato all’incrocio dei pali da distanza quasi siderale...

ZAMPANO 6 Torna a giocare sulla fascia destra, quella forse che predilige meno e infatti la Juve Stabia prova a sfondare da quella parte, soprattutto nel primo tempo. Ma anche in una giornata meno performante delle altre l’esterno genovese usa il mestiere come sa.

SERSANTI 6,5 Intercetta subito un passaggio sbagliato della difesa stabiese per mandare in porta Gliozzi e continua la sua partita con buona intensità. Guadagna il penalty che mette in ghiaccio la partita. (28’ st Pyythia 6 Spicchio di gara ordinato, e bolide dalla distanza che Confente devia in angolo).

SANTORO 6,5 Ovunque lo metti nel centrocampo canarino è sempre una certezza. Anche da play in sostituzione di Gerli se la cava in modo più che sufficiente. (47’ st Nador sv Esordio in gialloblu nel finale).

MAGNINO 6,5 Gara pratica e di sostanza, con qualche chicca come l’assist squisito per un incursione di Tonoli nel primo tempo. Uomo per tutte le stagioni, su di lui si può fare sempre affidamento.

ZANIMACCHIA 6 Partita senza sussulti particolari, ma sempre comunque ordinata nella quale si fa vedere anche in fase di non possesso. (28’ st Beyuku 6 Gioca venti minuti ordinati, poi nel finale decide che è ora di osare e spara un bolide che supera Confente, ma batte prima sulla traversa, poi sul palo prima di uscire. Sarebbe stato il 4 a 0).

DEFREL 6,5 Partita in cui la sua classe indiscutibile è dedicata soprattutto a far ripartire la squadra in veloci coast to coast servendo sempre palloni con i giri giusti. (13’ st Di Mariano 6 Non è incisivo nell’uno contro uno come in altre occasioni, ma non perde palloni).

GLIOZZI 7 Ha subito la palla del vantaggio ma il suo tiro viene respinto da Ruggero sulla linea. Segue il solito lavoro ad addomesticare i lunghi lanci di Chichizola, e un altro penalty battuto in modo impeccabile, Sei gol su sette dal dischetto, ma i rigori vanno segnati. 28’ st Mendes 6 Un anno fa un colpo di Ruggero lo fermò per diverse giornate, oggi per anticiparlo lo stesso difensore stabiese devia la rete nella propria porta per il 3 a 0. la famosa legge del contrappasso).

Alessandro Bedoni