Beyuku si gioca la finale

Gady Beyuku e la Francia non si fermano e volano in semifinale del Mondiale Under 20 che si sta svolgendo in Cile. Nella notte tra domenica e lunedì la selezione francese ha superato l’ostacolo Norvegia ai quarti di finale con il risultato di 2-1, grazie doppietta di Saimon Bouabre, giocatore in forza ai sauditi del NEOM. Titolarità per l’esterno canarino, ora atteso dal penultimo atto questa sera alle 22 contro il Marocco. La vincente approderà in finale e attenderà una tra Argentina e Colombia, protagoniste dell’altra semifinale mondiale. La Francia, prima della Norvegia, aveva eliminato agli ottavi il Giappone ai rigori.

Posizionato sulla fascia destra, Beyuku ha fatto vedere le qualità già viste anche in maglia canarina: sgroppate in avanti quando serve, ma soprattutto molta attenzione in fase difensiva. Quando tonerà in rosa potrà essere un’ottima alternativa ai giocatori di fascia, attualmente Zanimacchia, Zampano, Cotali e Ponsi.

E per il Modena si prospetta un’ottima plusvalenza futura: il giocatore è stato visto giocare nella Primavera della Triestina e il direttore sportivo Catellani è riuscito ad averlo a parametro zero. E al momento attuale, secondo gli aggiornamenti più recenti, potrebbe già valere qualcosa come 1,5 milioni. Una cifra che potrebbe anche salire, a seconda di come si giocherà le proprie chance nel proseguo del campionato che sta facendo in maglia gialloblù.

Parlando di plusvalenze, tanto vale citare anche Tonoli, prelevato dalla Pergolettese in serie D per 300mila euro e attualmente con un valore di mercato almeno triplicato. E per lui vale lo stesso discorso: il valore potrà anche crescere da qui a giugno, dipenderà unicamente da come giocherà.

Dicorso leggermente diverso per l’olandese Nieling, pagato un po’ di più (900mila euro), ma anche lui sicuramente destinato ad aumentare il proprio valore di mercato.