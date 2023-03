Bg Impianti assume tre montatori

Bg Impianti srl, società con sede a Castelnuovo Rangone, ricerca 3 montatori in ambito metalmeccanico ed elettromeccanico che saranno indirizzai a svolgere le seguenti mansioni: manutenzioni e montaggi di impianti industriali presso i clienti. Pertanto, gli interessati dovranno essere automuniti poiché sono previste trasferte sia in Italia che all’estero in ambito europeo. E’ richiesta una conoscenza base della lingua inglese e spagnola (livello A1A2), possedere il titolo di studio come perito meccanico, avere una conoscenza generica del pc e del pacchetto office e possedere il patentino per il muletto e Ple. Indispensabile avere esperienza pregressa nella mansione. Ulteriori caratteristiche: capacità di team working ed avere competenze organizzative, gestionali e doti comunicative. Il contratto di lavoro offerto è a tempo determinato con possibilità di trasformazione in un tempo indeterminato. Orario di lavoro: dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Inviare curriculum a entro il 16 marzo a:

info. [email protected] tel. 349 4387774.