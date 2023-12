’Bianca Stella’, due generazioni si confrontano. A San Prospero lo spettacolo tutto al femminile

L’Auditorium Volmer Fregni di San Prospero si congeda temporaneamente dal suo pubblico concludendo la prima parte della sua stagione teatrale con ’Bianca Stella Ballata per piccole cose’ di Michela Caria, Marzia Gallo, Giulia Lombezzi, con Michela Caria e Marzia Gallo. Menzione Speciale al concorso Scintille 2020 e Premio Lidia Petroni 2021, lo spettacolo racconta la storia di due donne che vivono, una sopra l’altra, in un complesso di case popolari alla periferia di una grande città, sole, ognuna nel proprio appartamento, dove lavori che stanno interessando il palazzo impediscono ad esse l’apertura delle finestre, ’imprigionando’ le inquiline nei loro appartamenti. Bianca è una donna anziana, attiva e combattiva, che ha scelto di stare sola e non sposarsi.

Lo ha scelto da giovane, a seguito di due tristi esperienze: un abbandono da parte di un fidanzato che amava e una breve relazione con un altro uomo che si era presto rivelato violento. Stella è, invece, una giovane ragazza appena lasciata dal fidanzato con cui conviveva che per la prima volta affronta la solitudine e l’abbandono. Stella porta la spesa a Bianca, che non può uscire a causa dei lavori. Bianca aiuta Stella ad affrontare la perdita e la sprona ad essere una donna indipendente e libera. Bianca e Stella sono separate da quasi tre generazioni, tanto che a tratti sembrano lontane e appartenenti ad altri mondi e altri tempi, ma con lo sviluppo della storia si capirà che non sono poi così diverse. La storia casualmente nasce da un incontro che Marzia ha avuto con una anziana signora in stazione a Bologna, un pomeriggio estivo, Bianca Stella. Dalla condivisione dell’accaduto con Michela e successivamente con Giulia, nasce la trama.

"Quanto la decisione di Bianca e Stella è una scelta libera e quanto invece viene dettata dalla sua paura di soffrire ancora? E noi, giovani donne, dove ci collochiamo, con le nostre decisioni da prendere e i condizionamenti sociali di cui siamo più o meno consapevoli?" Sono gli interrogativi – secondo le autrici – affrontati in questo testo. Prodotto in collaborazione con Teatro della Tosse Genova, Residenza Idra, ’Bianca Stella’ va in scena domenica 17 dicembre alle 20.45 nell’ambito di TiPì 20232024, un progetto realizzato con il contributo del Comune di San Prospero e della Regione Emilia-Romagna.

Alberto Greco